Funivia Forte Begato, Pd: “Ignorate le criticità, nessuna volontà di dialogo da questa amministrazione”

Genova. Dopo il diniego da parte di Regione Liguria di avviare la Valutazione di Impatto Ambientale relativa alla realizzazione della Funivia tra la Stazione Marittima e Forte Begato, arriva oggi dalla Maggioranza di Centrodestra la bocciatura ad un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che chiedeva alla Giunta di impegnarsi ad avviare un percorso di studio di possibili alternative per raggiungere i Forti – prendendo anche in considerazione, ad esempio, il potenziamento della Cremagliera Principe-Granarolo o della Funicolare Zecca-Righi – e di sospendere la procedura attuale, chiedendo a Regione Liguria di rivedere la decisione in merito alla Valutazione di Impatto Ambientale dell’opera.

“Quest’ennessima dimostrazione di chiusura dell’amministrazione Bucci nei confronti di cittadini e cittadine genovesi – e di chiunque esprima perplessità rispetto ai progetti firmati dalla Giunta – conferma, ancora una volta, quanto è ormai evidente da tempo: chi oggi amministra la città, vive con insofferenza il dialogo con la città e i suoi territori e, quando prende una decisione, non ritiene opportuno fermarsi né davanti alle lecite obiezioni di chi dovrà subire le conseguenze delle sue scelte, né a seguito delle perplessità evidenziate anche da tecnici”, dichiarano i consiglieri Cristina Lodi e Simone D’Angelo, primi firmatari dell’ordine del giorno.

“Anche a fronte della costruttiva opposizione di chi prova a suggerire strade alternative – proseguono i Consiglieri del Partito Democratico – l’unica risposta è il netto rifiuto a qualunque tipo di dialogo. Il Gruppo del Partito Democratico rinnova il proprio impegno per la difesa del territorio interessato da questo progetto a fianco delle associazioni per la mobilità sostenibile e i comitati e coglierà ogni opportunità per ricordare a chi governa la città l’enorme impatto economico, ambientale e sociale di quest’opera scellerata”