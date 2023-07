Fuma sul bus e aggredisce i passeggeri che lo rimproverano: 20enne denunciato

Genova. Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato, in stato di libertà, dai carabinieri di Voltri per per aggressione e interruzione di pubblico servizio.

Come riportato in una nota dei militari, ieri mattina il giovane mentre si trovava a bordo di bus di linea si sarebbe accesso una sigaretta, senza rispettare i divieti. Due passeggeri lo hanno rimproverato, e lui avrebbe reagito con violenza, aggredendo entrambi.

Il mezzo si è fermato e sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri che hanno provveduto a identificare e controllare il giovane.