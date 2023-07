Fukuoka, 200 farfalla: Alberto Razzetti supera il primo turno col sesto tempo

Fukuoka. Obiettivo centrato e turno superato nei 200 farfalla per Alberto Razzetti, a caccia del riscatto dopo il settimo posto nei 400 misti. Il 24enne tigullino, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato dal 2020 a Livorno da Stefano Franceschi e bronzo europeo a Roma 2022, è sesto con la quinta prestazione personale di sempre in 1’55″35.

“Mi sono sentito bene in acqua. Ho cercato di disputare una prova intelligente. Il tempo è ottimo per essere una batteria – racconta “Razzo”, autore di una gara ben distribuita -. L’obiettivo è chiaramente la finale per esprime il massimo delle mie potenzialità”.

Eliminato il primatista italiano (1’54″28) Federico Burdisso (tesserato per Esercito e Aurelia Nuoto, seguito da inizio anno da Claudio Rossetto al Centro Federale di Ostia) diciottesimo in 1’56″86; il 22enne pavese e bronzo olimpico, per entrare in semifinale, doveva essere più veloce dell’1’56″51 dell’australiano Matthew Tample. Per il momento primeggia il giapponese Tomoru Honda (argento a Tokyo 2020 e bronzo iridato in carica) in 1’54″21.

Eliminate nei 100 rana Martina Carraro e Lisa Angiolini. La 30enne ligure, ma ormai residente in Emilia insieme al marito ed ex capitano azzurro Fabio Scozzoli, tesserata per Fiamme Azzurre, seguita da Cesare Casella e bronzo a Gwangju 2019, è undicesima in 1’06″56. La 28enne senese, tesserata per Carabinieri e Virtus Buonconvento e vicecampionessa europea in carica, chiude quattordicesima in 1’07″03: un peccato perché al mattino aveva nuotato in 1’06″28, tempo che, se ripetuto, sarebbe servito per l’ingresso in finale. La migliore è la lituana Ruta Meylutite, ventitré medaglie tra Olimpiadi, Mondiali ed Europei, in 1’05″68.

Nel primo turno Carraro si era piazzata undicesima in 1’06″63.