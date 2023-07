Formazione e Pnrr, oltre 20 milioni di euro per le Its Academy della Liguria

Regione. Ufficializzate le risorse destinate alle Regioni per l’attività formativa delle fondazioni ITS Academy presenti sul territorio nazionale. In Liguria sono stati stanziati 20.460.584,50 euro con fondi del PNRR, una cifra importante con cui saranno finanziati i progetti di formazione professionale inseriti nel piano triennale regionale in materia di istruzione tecnologica superiore.

“Il sistema degli ITS è centrale nell’ambito della formazione dei nostri ragazzi – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – che sempre di più stanno scegliendo questa strada, consapevoli degli sbocchi occupazionali che questo percorso offre, con percentuali che toccano il 90% di giovani che trovano lavoro al termine del triennio. Siamo quindi molto soddisfatti di questo risultato, che è anche un riconoscimento del nostro lavoro, anche sul fronte della comunicazione”.

“Grazie al lavoro costante, effettuato anche in sinergia con tutte le Regioni, in Liguria abbiamo ottenuto per la prima volta una cifra così significativa – aggiunge l’assessore alla Formazione Marco Scajola -. Riteniamo che il sistema di formazione ITS sia una valida alternativa per i giovani che non desiderano accedere ai corsi universitari in quanto unisce qualità formativa e opportunità di inserimento rapido nel mondo del lavoro. Con queste risorse attiveremo importanti nuovi corsi orientati all’utilizzo professionale delle tecnologie avanzate, alcuni dei quali già in programmazione, altri in via di definizione. Si tratta di un ulteriore traguardo per la nostra Regione che ripaga di un impegno capillare e strategico che l’amministrazione regionale porta avanti da tempo con passione”.

L’investimento è finalizzato all’incremento dell’offerta formativa delle fondazioni ‘ITS Academy’, all’erogazione di borse di studio per studentesse e studenti dei percorsi del sistema di formazione tecnologica superiore e al sostengo degli stage e dei tirocini formativi in Italia e all’estero.