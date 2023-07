Folla alla Dance Parade alla Foce, la settimana della Ocean Race si chiude in musica

Genova. Una folla di giovani e meno giovani hanno ballato per le vie di Genova, dalla Foce al centro, dal tardo pomeriggio fino a sera, seguendo i tir della Genova Dance Parade.

Un esperimento, finanziato da grandi gruppi come Eni e con alla base il tema della sostenibilità ambientale, che ha portato la musica elettronica per strada, con 11 discoteche itineranti, e che ha chiuso gli eventi della settimana di The Ocean Race a Genova.

Non sono mancate le proteste: alcuni attivisti di Extinction Rebellion hanno calato una grande striscione dal ponte monumentale, al passaggio della parata, con la scritta Estinzione powered by ENI: “In quanto cittadina, non posso rimanere indifferente davanti all’ennesima ingiustizia – dichiara Chiara – Eni continua a investire nell’estrazione di petrolio e gas, ma sponsorizzando eventi come la Dance Parade si presenta come azienda green, attenta all’ambiente”.

Nell’ultima giornata del Grand Finale di The Ocean Race anche la presentazione della nuova maglia del Genoa, che ha richiamato al waterfront levante molti tifosi rossoblù e poi la terza edizione di “Corriamo per le donne, le bambine e i bambini”, l’evento promosso dall’associazione Centro per Non Subire Violenza per celebrare il suo 40° anno di vita al servizio delle donne che subiscono violenza e hanno bisogno di aiuto.

Infine la festa dei volontari, oltre 200, che hanno accompagnato le attività del village della regata. Ora è tempo di bilanci: dopo molte polemiche sui costi dell’organizzazione e le ricadute sulla città l’amministrazione comunale dovrebbe rispondere a tutte le domande in una commissione consiliare nei prossimi giorni.