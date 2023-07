Genova. Rapina nella tarda serata di mercoledì al supermercato Basko di via Antiochia, nei pressi di corso Buenos Aires. A entrare in azione una coppia, un uomo e una donna in gravidanza, che hanno puntato un coltello verso il cassiere e si sono fatti consegnare il contenuto della cassa prima di scappare.

Stando a quanto riferito dai dipendenti del supermercato, tutto è durato pochi minuti: l’uomo è entrato, la donna è rimasta a fare da palo vicino all’ingresso mentre si faceva consegnare i soldi, e poi sono scappati a piedi. A chiamare il 112 proprio il personale del punto vendita: sul posto sono intervenute le pattuglie del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, che hanno subito avviato le ricerche in zona sulla base delle descrizioni fornite.

Il bottino si aggira intorno ai mille euro. Gli investigatori hanno chiesto di visionare le telecamere di sorveglianza della zona e quelle del supermercato per proseguire nelle indagini e risalire all’identità della coppia.