“Deve pagare 4.500 euro per gli elettrodomestici”, alla Foce anziana truffata da finto corriere

Genova. “Mi deve pagare 4.500 euro per gli elettrodomestici che ha ordinato suo figlio”: così un truffatore è riuscito a sottrarre a una donna di 86 anni i contanti e i gioielli che aveva in casa, fuggendo con il bottino e lasciando l’anziana confusa e spaventata.

L’ennesimo raggiro è andato in scena in via Cipro, alla Foce, e il “modello” è uno di quelli usati più di frequente: il figlio che fa una richiesta di soldi all’anziano genitore per un’emergenza. In questo caso il truffatore si è finto appunto il figlio dell’anziana donna e le ha prima chiesto di andare al suo posto all’ufficio postale per ritirare un pacco, poi, al rifiuto, le ha detto che avrebbe mandato un corriere a casa sua.

La donna, agitata, ha creduto di parlare veramente con il figlio e ha accettato. Poco dopo alla sua porta si è presentato un uomo con un borsone che le ha detto che doveva consegnare alcuni elettrodomestici per cui andavano pagati 4.500 euro. Sempre più agitata, l’anziana ha detto di non avere tutti quei contanti in casa, e si è fatta convincere a consegnare i 300 euro che possedeva e anche alcuni gioielli. Pochi minuti, e il truffatore si è dileguato.

A chiamare la polizia è stata la stessa pensionata quando ha capito di essere stata raggirata. Le indagini sono partite subito, e sono al vaglio i filmati di sorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità del truffatore.