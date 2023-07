Figlio di due donne: dalla Procura di Savona via libera alla registrazione anagrafica

Savona. Non sarà impugnato l’atto del sindaco di Savona Marco Russo relativo alla registrazione all’anagrafe del bambino figlio di due donne. Lo ha reso noto, in giornata, il procuratore capo di Savona Ubaldo Pelosi.

Il 28 marzo scorso, il primo cittadino savonese aveva sfidato apertamente il divieto imposto dalla circolare voluta dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Il documento, nello specifico, imponeva il blocco alle registrazioni di figli nati da coppie omogenitaoriali.

Controcorrente anche la decisione della stessa Procura di Savona, quanto meno rispetto alla tendenza registrata in questi mesi in altre regioni italiane, dove non sono rari i casi di tribunali che hanno deciso di annullare l’atto di nascita in situazioni analoghe.

Per quanto riguarda il caso savonese, il bambino registrato all’anagrafe dal sindaco Russo è stato concepito a Barcellona con la fecondazione assistita ed è nato all’ospedale San Paolo di Savona lo scorso 18 marzo. Tecnicamente, il bimbo è stato registrato come figlio di una mamma biologica e di una mamma intenzionale.

La decisione della Procura di Savona si basa fondamentalmente su due principi: da un lato la tutela degli interessi del neonato e dall’altro il concetto per cui, di fatto, non vi è alcuna contrarietà con i principi di ordine pubblico (come sostenuto anche dalla stessa Corte di Cassazione).

Le due mamme, Giulia e Roberta, da tempo legate da unione civile, non dovranno quindi avviare il lungo (e complesso) procedimento previsto dalla legge per l’adozione da parte di due donne. La decisione della Procura di Savona si inserisce in un momento storico in cui il tema è molto discusso a livello nazionale.

Il sindaco Russo, insieme ad altri primi cittadini savonesi, era intervenuto sulle pagine di IVG invocando un intervento del legislatore: “E’ una questione molto delicata – aveva dichiarato Russo -. Noi sindaci ci troviamo a contatto diretto con le persone che ci chiedono risposte, ma va detto che la registrazione non dipende dalla nostra volontà politica ma è una questione amministrativa che dipende dalle norme vigenti. In Italia, a differenza di quanto accade in molti Paesi Europei, c’è una obiettiva discrasia tra la situazione di fatto che vivono queste famiglie e il loro inquadramento giuridico, discrasia che il Parlamento che deve risolvere, seguendo quanto ha affermato la Corte Europea per i diritti dell’Uomo secondo cui vi è la necessità di tutelare l’identità familiare del minore, a prescindere dall’orientamento sessuale dei genitori. Come hanno già detto molti miei colleghi sindaci, credo che non sia più prorogabile una legge che faccia chiarezza. E’ urgente e necessaria, anche per una questione di civiltà“.

L’Italia, a differenza di altre nazioni dell’Europa occidentale, non ha mai avuto una legge specifica che tuteli le coppie dello stesso sesso, perciò non riconosce il matrimonio egualitario e i genitori gay. Le coppie omosessuali, dunque, in questi anni sono state costrette a far valere i loro diritti familiari (compresa l’adozione legittimante di un bambino “estraneo” alla coppia) rivolgendosi alla magistratura o ai sindaci.

Lo stop al riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso da parte dei sindaci è arrivato stabilito il Ministero dell’Interno recependo la sentenza numero 38162 della Corte di Cassazione del dicembre scorso. La sentenza afferma che i bambini nati all’estero con la maternità surrogata in Italia devono essere riconosciuti come figli di entrambi i genitori con l’adozione in casi particolari, cosa che richiede l’approvazione di un giudice e non la semplice trascrizione diretta all’anagrafe stabilita, ad esempio, da un sindaco.

Il 19 gennaio scorso, il Ministero dell’Interno aveva inviato ai prefetti una circolare in cui si sottolineava lo stop della Cassazione alle trascrizioni dei certificati dei bambini nati all’estero con maternità surrogata e quindi figli di due padri gay; nella stessa circolare si sollecitavano i prefetti “fare analoga comunicazione ai Sigg.ri Sindaci, al fine di assicurare una puntuale ed uniforme osservanza degli indirizzi giurisprudenziali espressi dalle Sezioni Unite negli adempimenti dei competenti uffici“. Il prefetto di Milano Renato Saccone, però, non si è limitato a ciò, ma ha anche sollecitato il sindaco della città Beppe Sala a interrompere i riconoscimenti dei figli di due madri nati in Italia.