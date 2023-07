Fallimento Ameglia Servizi, prosciolti con formula piena gli assessori Piciocchi e Giampedrone

Genova. È stato prosciolto con sentenza di non luogo a procedere, con formula piena, perché il fatto non costituisce reato, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone, al termine dell’udienza preliminare legata all’indagine sul fallimento dell’Ameglia Servizi Turistici Srl ai tempi in cui ricopriva il ruolo di sindaco. Assolto con lui anche il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi.

“Siamo sempre stati convinti dal primo giorno di aver agito in modo corretto e nell’interesse della comunità – afferma Giampedrone – e in questi anni non abbiamo mai smesso nemmeno un minuto di pensare a questa giornata, che eravamo certi sarebbe arrivata. Oggi si chiude un lungo capitolo durato anni durante i quali, nonostante la pressione cui siamo stati sottoposti anche dal punto di vista mediatico, abbiamo sempre creduto che la giustizia avrebbe prevalso. Il mio ringraziamento va ai professionisti che mi hanno assistito in questi anni e anche al presidente Toti – conclude – che non mi ha fatto mai mancare la sua vicinanza e il suo sostegno”.

“Esprimo soddisfazione per questa sentenza – commenta Piciocchi – Ero certo fin dall’inizio di questa indagine che sarebbe emersa con chiarezza la bontà del nostro operato: abbiamo sempre agito mettendo al centro il bene della società e dei lavoratori, senza commettere alcun illecito, cosa che oggi viene solennemente riconosciuta. Chi ha la coscienza a posto nulla deve temere”.

Insieme ai due assessori erano stati indagati gli ex membri del Cda Armanda Chilà, Massimo Costa, Alessio Frati, Davide Santini, Pietro Piciocchi, Paolo Nocentini.

Nel 2013 l’allora presidente del Cda aveva presentato il bilancio al socio unico per l’approvazione con la proposta di coprire le perdite con riserve iscritte. Il comune commissionò una due diligence dalla quale emergeva una perdita di 1 milione e 340 mila euro, accumulata dal 2008. Fu l’allora sindaco Giampedrone a segnalare il bilancio non veritiero della società per l’anno 2013. Il Cda fu rinnovato e solo nel 2016 si arrivò allo scioglimento della società.