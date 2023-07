Euro-Under 17: sesta vittoria consecutiva per la Nazionale di Simone Porro

Croazia. Sesta vittoria consecutiva per la Nazionale under 17 maschile impegnata ai Campionati Europei di categoria a Podgorica in Montenegro. Ieri sera gli azzurrini, con in campo il genovese Simone Porro, si sono imposti 3-1 (17-25, 25-21, 25-16, 25-21) sulla Repubblica Ceca e conservano il primo posto della Classifica della Pool II.

Match iniziato in salita per i ragazzi di coach Monica Cresta che hanno fatto fatica a trovare un buon ritmo nel primo set. Vinto il secondo, gli azzurrini poi non hanno più permesso agli avversari di rientrare in partita e sono stati bravi a conquistare la sesta vittoria.