EstateSpettacolo: venerdì al Porto Antico c’è Rosa Chemical, sabato arriva Tananai

Genova. Dopo il doppio sold out di Bresh, Live in Genova Festival prosegue all’Arena del Mare venerdì 14 con Rosa Chemical, rivelazione della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo e Myss Keta, cantante, performer e rapper dall’attitudine punk, per un evento all’insegna della provocazione, dell’irriverenza e dell’inclusione realizzato in collaborazione con il Liguria Pride.

In apertura, come vuole l’edizione 2023 del Live in Genova Festival che quest’anno ha come obiettivo la promozione di giovani talenti emergenti del territorio, si esibiranno gli artisti liguri Emma, Hellsy e Televitreo.

Protagonista della quarta serata firmata Duemilagrandieventi, sabato 15, sarà Tananai. L’artista acclamato dal grande pubblico dopo la sua seconda esperienza sanremese porta a Genova il suo primo album di inediti “Rave, eclissi”, dove è contenuto il brano “Tango”, arrivato 5° al Festival di Sanremo 2023 e triplo disco di platino. In apertura saliranno sul palco gli artisti liguri Jebel e Venice.

Due gli appuntamenti proposti in Piazza delle Feste nell’ambito di Ridere d’agosto… e anche prima, la rassegna organizzata da Teatro Garage e giunta quest’anno alla 33^ edizione.

Sabato 15 torna il gruppo musicale D.O.C. (Direzione Ostinata e Contraria) con “Storie Sbagliate”, un concerto che propone la musica d’autore degli artisti più rappresentativi della nostra storia musicale, ingresso libero con offerta che andrà interamente a favore della Fondazione Gigi Ghirotti.

Domenica a salire sul palco saranno il campione mondiale di volley Andrea Zorzi e l’attrice Beatrice Visibelli in “La leggenda del pallavolista volante”, uno spettacolo in cui lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita.

INFO ESTATESPETTACOLO 2023: www.portoantico.it