Elisabetta Palermo, prima donna a guidare bus serali Amt, si candida alla segreteria di Ugl Genova

Genova. Non è la prima volta che Elisabetta Palermo ricopre un incarico che fino ad allora non era mai stato assegnato ad una donna. Era successo agli inizi della sua carriera, quando da autista Amt, si era ritrovata ad essere la prima donna a guidare in turni serali fissi e con autobus da 18 metri. Adesso, si trova di fronte ad una nuova sfida: la candidatura a segretaria Ugl di Genova.

La proposta è stata avanzata dalle due federazioni dei Ferrovieri con Alessandro La Macchia e Mare e Porti.

Nel suo curriculum vanta l’organizzazione di grandi eventi ai tavoli istituzionali, prima nella federazione degli Autoferrotranvieri, poi nella segreteria regionale Ugl, in veste di responsabile regionale per la comunicazioni e le relazioni esterne

Moglie e madre di due figlie, Palermo ha un grande futuro in mente per Genova: “Ho sempre pensato che, se vi fossero state molte più donne in ruoli di responsabilità, le cose sarebbero andate meglio nel mondo del lavoro e sindacale, non perché ci debba essere competizione ma al contrario perché i ruoli devono rispecchiare le capacità del singolo. Nel 1991 è stata approvata la legge 125, che prevede l’attivazione di azioni positive per raggiungere le pari opportunità, ma nonostante siano passati molti anni e molte cose siano oggettivamente cambiate, c’è ancora tanto da fare per centrare quell’obiettivo. Il nostro sindacato a Genova ha una grande opportunità: abbiamo finalmente espresso una premier donna al Governo, perché non farlo in un sindacato di centrodestra come Ugl?”.

Tra le priorità che evidenzia ci sono “una nuova sede che sia fruibile da tutti, con speciale riguardo alle categorie più fragili”. Così come “la necessità di servizi Caf, Sportello dei Consumatori, Sportello Lavoro, Sportello disabili e persone fragili con particolari patologie e che necessitano di un supporto per le pratiche”.

Altra questione che sta cuore a Palermo sono i giovani: “Oggi purtroppo le nuove generazioni sono molto distanti dal mondo sindacale così come da quello politico e le vecchie si stanno allontanando”.

“Settimana corta, contrattazione dell’algoritmo, lotta al dumping sociale e salariale, salute e tutela dell’ambiente sui luoghi di lavoro: le sfide sulle spalle del futuro segretario Ugl sono tante ma non mi spaventano – conclude Palermo – da sempre in prima linea.