Edilizia popolare, Manganaro (Sunia): “Dalla Regione per ora solo annunci”

Genova. “La Regione Liguria ha emesso una nota stampa nella quale parla di nuova occupazione in edilizia e mette fra i volani di questa attività l’edilizia popolare. Sinceramente l’annuncio di spesa di 11 milioni di euro in tre anni in Regione Liguria non è ancora un’attività visibile, ma un’auspicabile possibilità”. E’ il commento di Bruno Manganaro, segretario del sindacato inquili della Cgil.

“Ad oggi non sappiamo dall’Assessorato o da Arte dove e quando questi soldi verranno spesi, per territorio, quartieri e tipologia di interventi – prosegue Manganaro – Sappiamo che migliaia di abitazioni necessitano di interventi, dagli ascensori, al sistema termico ed energetico, alle murature. Sono le lamentele che ogni giorno riceviamo dagli inquilini. Se a questo poi sommiamo il disagio abitativo privato, difficoltà al pagamento dell’affitto o alla morosità incolpevole l’emergenza si amplia”.

“Come Sindacato inquilini – conclude – siamo disponibili al confronto di merito e concreto per concordare interventi tangibili e visibili”.