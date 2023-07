È morto a 88 anni Luisito Suarez: “Alla Sampdoria visse una seconda giovinezza”

Genova. È morto a 88 anni Luis Suarez, centrocampista spagnolo, “architetto” della Grande Inter di Helenio Herrera e uno dei primi registi di centrocampo. Dopo aver vinto tutto con la maglia narazzurra, nell’estate del 1970 approdò alla Sampdoria, dove rimase per tre stagioni, concluse con altrettante permanenze in Serie A.

“A Genova visse una seconda giovinezza, confermandosi malgrado l’età faro assoluto della mediana e ritagliandosi un posto speciale nel cuore della tifoseria. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte della società”, ha scritto in una nota per ricordarlo il club blucerchiato.

Suarez aveva esordito nel Deportivo La Coruña prima di passare al Barcellona, con cui ha conquistato due campionati spagnoli e una Coppa delle Fiere, oltre al Pallone d’oro nel 1960. Nel 1961 era stato acquistato dall’Inter, vincendo tre campionati, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali. Chiuse la carriera da giocatore proprio alla Sampdoria nel 1973, diventando poi allenatore.

Con la maglia della nazionale spagnola ha collezionato 32 presenze e segnato 14 reti partecipando alla vittoriosa edizione casalinga del campionato d’Europa 1964 e a due Mondiali, nel 1962 e 1966. A livello individuale ha messo in bacheca il Pallone d’oro 1960, divenendo il primo e unico spagnolo ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento messo in palio da France Football (fatta eccezione per l’oriundo Alfredo Di Stefano).

Dopo il ritiro dall’attività agonistica, intraprese la strada di allenatore guidando nel 1973-74 il settore giovanile del Genoa: l’anno seguente rimpiazzò Masiero (suo compagno di squadra in nerazzurro dal 1961 al 1963) proprio sulla panchina dell’Inter, chiudendo tuttavia il campionato 1974-75 con un deludente nono posto. Oltre ai nerazzurri in Italia guidò Cagliari, Spal e Como. Al timone dell’Under 21 iberica conseguì il miglior risultato in qualità di tecnico, aggiudicandosi il campionato europeo di categoria nel 1986 ai rigori contro i pari età italiani. Da selezionatore della rappresentativa maggiore guidò invece le Furie Rosse ai Mondiali 1990, terminati con l’eliminazione contro la Jugoslavia negli ottavi di finale.