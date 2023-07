Domenica in piazza dei Giustiniani il gran finale di Jazz in the Caruggi con il Casati Quintet

Genova. La seconda edizione di “Jazz in the Caruggi“, rassegna organizzata da Assoartisti Confesercenti con il patrocinio del Comune di Genova per promuovere la musica di qualità e la movida sostenibile, giunge a conclusione domani, domenica 9 luglio in piazza dei Giustiniani, con il concerto del Casati Quintet composto da Giampaolo Casati alla tromba, Stefano Mati al sax, Simone Sirello alla chitarra, Dino Cerruti al contrabbasso e Lorenzo Pescio alla batteria.

L’esibizione di live painting, altra cifra della rassegna realizzata in collaborazione col collettivo Pepita Ramone, avrà questa volta per protagonista Davide Di Donna, specializzato proprio nella pittura dal vivo, avendo vinto l’Art Battle italiana ed essendosi classificato secondo all’Art Battle europea ad Amsterdam.

Ad introdurre i musicisti, come ogni sera, Guido Festinese, critico musicale e docente del Conservatorio Niccolò Paganini, mentre al giornalista e gastronomo Marco Benvenuto spetterà la presentazione dei piatti e delle bevande che saranno preparati serviti da Bar Scorretto, La Cantina Clandestina, Cremeria Buonafede, Lo Speziale, Botteghino delle Vigne, Il Fabbro, La Forchetta curiosa, Kowalski e Il Grillo Parlante.

L’evento è a ingresso gratuito con inizio alle ore 19. “Jazz in the Caruggi” è organizzato da Assoartisti e Confesercenti Genova con il sostegno del Comune di Genova nell’ambito del Piano Caruggi. Per maggiori informazioni assoartisti@confesercenti-ge.it, tel. 010.2485129, cell. 379.92684580.