Domani sera su Rai1 la serie tv Hotel Portofino, Toti: “Ancora promozione per il nostro territorio”

Genova. “La serie tv inglese Hotel Portofino, dopo il grande successo riscosso in America, Gran Bretagna, Australia e nei paesi scandinavi, arriva in Italia e sarà trasmessa domani su Rai1 in prima serata. La serie è ambientata nella riviera ligure alla fine degli anni venti.

“Un progetto che Regione Liguria ha sostenuto con Film Commission grazie al bando POR/Fesr FiLSE a vantaggio delle produzioni audiovisive – ricorda il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – E se i numeri del 2022 hanno confermato come per la Liguria sia stato un anno record, con un grande e crescente successo della nostra bellissima terra come location per la realizzazione di film e serie tv, il 2023 si avvia a confermare il nostro territorio al top delle destinazioni più ricercate per le produzione audiovisive”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Cultura Giovanni Toti sulla proiezione domani in prima serata della serie inglese “Hotel Portofino”, ambientata nella riviera ligure alla fine degli anni venti.

“La Liguria torna protagonista della scena televisiva con l’incanto della riviera ligure di “Hotel Portofino”, il dramma familiare ambientato negli anni ’20 che verrà trasmesso domani sera in prima serata su Rai Uno – sottolinea l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Siamo ben contenti di aver contribuito a portare nella nostra regione una società estera, che si è avvalsa per la produzione esecutiva di aziende locali, con 23 giornate di riprese, dimostrando ancora una volta come il settore dell’audiovisivo sia un reale motore di sviluppo economico, oltreché incentivo all’occupazione e alla valorizzazione della nostra cultura e del nostro territorio. Proseguiremo in futuro con sostegni dedicati, a 360 gradi, a questo vitale comparto economico”.