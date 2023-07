Deroga salva-Skymetro, le opposizioni: “Pericolosa e inaccettabile, Toti rinnega se stesso”

Genova. “Tutto quanto negli anni è stato fatto sulla ridefinizione del piano di bacino, per garantire una messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, viene smentito in un mese da Toti: prima con l’autorizzazione a costruire in aree esondabili, ora azzerando il limite di dieci metri per la costruzione vicino ai fiumi per permettere al sindaco di Genova di costruire lo Skymetro sul Bisagno”. Lo dichiarano in una nota unitaria le opposizioni dopo la presentazione in aula dell’emendamento con la deroga per le “infrastrutture lineari strategiche di trasporto pubblico”.

“Per la realizzazione di un’opera retrograda e fortemente impattante sul territorio, Toti abiura se stesso, e dopo che a dicembre del 2015 (dopo l’alluvione del 2014), insieme alla sua Giunta aveva affermato: Mai più costruzioni in deroga alla distanza minima di 10 metri da fiumi e torrenti, modificando il regolamento regionale del 2011 che prevedeva la possibilità di costruire a tre metri dai fiumi, oggi dice che era tutto uno scherzo, e che la distanza dei dieci metri non vale per il Bisagno e per lo Skymetro: lì si potrà costruire sopra gli argini e avere tutte le deroghe necessarie”.

“Una scelta completamente inaccettabile e insensata, che dimostra chiaramente quali siano gli interessi di questa giunta e sicuramente non sono quelli dei cittadini, e del territorio. La giustificazione che le infrastrutture strategiche sono ammissibili anche se ricadenti nelle fasce di tutela dei corsi d’acqua, è inaccettabile. Forse Toti ha dimenticato le vittime e le immagini di Genova sott’acqua proprio a causa dell’esondazione del Bisagno”.

Il rischio zero a Genova non ci sarà mai, neanche dopo la costruzione dello scolmatore del Bisagno – concludono Pd, Lista Sansa, M5s e Linea Condivisa -. Aggiungere cemento, in una zona già fortemente cementificata, è una scelta pericolosa che mette a rischio la sicurezza delle persone e che va contro ogni scelta di sostenibilità ambientale. Ma Toti forse vive su un altro pianeta”.

“Sono convinto di avervi fatto un gigantesco regalo – ha replicato ulteriormente Toti in consiglio regionale -. Tutto sommato credo che siate soddisfatti di quello che sta accadendo. Questo emendamento presentato così vi consente di nascondere dietro una serie di formalismi, di galateo istituzionale, quello che in realtà c’è davvero nel Dna di alcuni partiti: quel muro di no per cui lo Skymetro in Valbisagno non si vuole fare a prescindere e per non fare qualcosa si trova sempre un pretesto. Che qui si stia scontrando la volontà e il senso di responsabilità di una maggioranza politica e chi invece non la legge come un’infrastruttura politica credo sia abbastanza chiaro al di là del formalismo. Se la mia giunta può aiutare Genova a cambiare faccia sta facendo fino in fondo il suo lavoro. Con questa norma non si autorizza nulla, semplicemente si consente a chi deve autorizzare di farlo. Se siamo andati troppo di fretta è perché qualcun altro per 30 anni è andato troppo con calma. La nostra fretta è meno rassicurante ma produrrà anche risultati diversi”.