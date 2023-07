Delitto del trapano, esito negativo dai nuovi test del dna: le indagini vanno avanti

Genova. Ha dato esito negativo l’esame del dna disposto dopo la riapertura delle indagini sull’omicidio di Maria Luigia Borrelli, uno dei “cold case” più efferati della Liguria. La donna, 42 anni e infermiera, era stata trovata senza vita in un basso del centro storico il 5 settembre 1995, uccisa con un trapano. Borrelli, ricostruirono in seguito le indagini, usava quel magazzino di vico Indoratori per prostituirsi, e a distanza di 27 anni le indagini hanno avuto nuova linfa grazie a una nuova testimonianza.

I test sono stati infatti eseguiti su materiale genetico appartenente a un medico ormai defunto con sui, secondo il racconto della supertestimone (all’epoca dei fatti bambina), Borrelli aveva una relazione. E testimonianze riferiscono che l’uomo, qualche giorno dopo il delitto, aveva sul viso e sul collo dei graffi. Comparati con il materiale biologico trovato sotto le unghie della vittima, che aveva cercato di difendersi dal suo assassino graffiandolo, non hanno trovato riscontro.

Nonostante l’esito negativo le indagini proseguono, coordinate dalla pubblico ministero Patrizia Petruzziello e condotte dalla squadra mobile genovese. L’arma del delitto, il trapano, è stato inviato al gabinetto della polizia scientifica di Roma, e gli esperti hanno estrapolato altro dna dai reperti dell’epoca per ottenere più marcatori e arrivare a una sequenza completa.

Gli investigatori hanno anche incaricato la professoressa Isabella Merzagora di eseguire l’autopsia psicologica, ovvero una sorta di “profiling” della vittima attraverso una raccolta di testimonianze della sua storia clinica, relazionale e affettiva, in modo da provare a indirizzare le indagini a livello “sociale”.

Il fascicolo del cold case era stato riaperto un anno fa dopo il racconto della figlia di una donna collega di Borrelli. La supertestimone aveva riferito che la madre, ormai morta, le aveva confidato che Borrelli aveva una relazione con un primario dell’ospedale in cui lavoravano entrambe come infermiere e che la vittima, nelle mani degli usurai per i debiti lasciati dal marito, ricattava il medico. Era però anche emerso che Borrelli a sua volta estorceva denaro, e tra le ipotesi avanzate c’era anche quella che potesse essere finita nelle mani di un cliente.