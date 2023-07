Dalla Sampdoria alla radio, ecco la trasmissione di Massimo Ferrero: “Vi racconterò la verità”

Genova. Proprio nelle ore in cui la Gradinata Sud annuncia un presidio di protesta davanti al tribunale di Genova contro il suo ricorso, Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria si prepara ancora una volta a stupire il pubblico.

La trasmissione “Ferrero, non solo sport” debutta su Radio Cusano Campus il 20 e 21 luglio dalle 11:00 alle 12:00, per poi passare dal 24 luglio in diretta tutti i giorni dalle 10:00 alle 11:00 sempre sulle frequenze radio 89,100 e in televisione su Cusano Italia Tv (canale 264).

“Ci sarà da divertirsi – assicura l’ex presidente blucerchiato – ci dovranno inseguire, noi saremo umili ed entreremo nelle case della gente per dare felicità. Racconteremo la verità e avremo delle perle ogni giorno. Seguitemi e vi farò divertire”, promette Ferrero con entusiasmo. Il programma sarà un viaggio nel mondo del calcio, dello spettacolo e delle storie che solo “Er Viperetta” sa raccontare.

“Questa è una bellissima opportunità e voglio ringraziare Stefano Bandecchi per avermela offerta,” conclude poi l’ex presidente della Sampdoria ringraziando Stefano Bandecchi, fondatore dell’Università degli Studi Niccolò Cusano.