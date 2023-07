Dal Mit 16 milioni di euro alla Città metropolitana di Genova per la messa in sicurezza di ponti e viadotti

Genova. Oltre 16 milioni di euro sono a disposizione di Città Metropolitana di Genova per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. In una nota il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato di aver approvato l’istanza presentata per il finanziamento; l’obiettivo è mettere in sicurezza le infrastrutture esistenti sui quasi 850 km della rete stradale del territorio metropolitano che, dopo un’attenta ispezione, hanno presentato o presenteranno problemi strutturali o di ammaloramento. La copertura finanziaria delle attività è stata assicurata da una legge dell’ottobre 2020 che ripartisce i fondi in sei annualità, a partire dai 1.157.472 euro prevista per il 2024 e dall’analoga cifra messa a disposizione per il 2025. Dal 2026 (e per tutte le successive quattro annualità) le risorse aumenteranno sino a 3.472.417 euro.

“E’ una buona notizia per il nostro territorio – commenta il consigliere delegato Franco Senarega – in un settore delicato e nevralgico quale quello della viabilità, tra le priorità della nostra agenda amministrativa. Queste risorse, infatti, ci consentiranno di programmare ispezioni puntuali e mirate su ponti e viadotti per verificare le eventuali criticità e intervenire tempestivamente per metterli in sicurezza. Sarà questa un’importante opera di prevenzione sull’intera rete stradale di Città Metropolitana”.

Sulla rete stradale di Città Metropolitana di Genova sono collocate 871 strutture così suddivise: 190 ponti/viadotti di luce oltre i 6,00 metri; 197 ponti di luce compresa tra 2,50 e 6,00 metri; 444 attraversamenti di luce inferiori 2,50 metri (tombini); 40 strutture non identificate come ponti, viadotti o tombini (impalcati, strutture di sostegno).