Dal 1 al 27 agosto nel cortile di Palazzo Ducale torna Cinema sotto le Stelle: 8 anteprime e i migliori titoli della stagione

Genova. Seconda parte di “Cinema sotto le stelle” a Palazzo Ducale con otto anteprime e cinque serate della sezione “Cinema & Libri” per celebrare Genova Capitale italiana del libro 2023. La settima edizione di “Circuito al Ducale”, organizzata da Circuito in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale e prodotta da Alesbet e Centro Culturale Carignano, prosegue dal 1° al 27 agosto nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale in modalità silent cinema, con le cuffie sanificate dopo ogni uso che consentono di regolare il volume e immergersi nell’atmosfera del film, senza fare rumore. Le proiezioni iniziano alle 21.15.

Otto le anteprime in programma. Si comincia martedì 1° agosto con “La lunga corsa” presentato dal regista Andrea Magnani, una commedia lieve e stralunata sulla storia di Giacinto: nato e cresciuto in carcere, quando compie 18 anni e può decidere il suo destino, scopre di non essere in grado di affrontare il mondo. L’incontro è moderato da Francesca Savino del Gruppo Ligure Critici Cinematografici. Seconda anteprima mercoledì 9 agosto con “The Last Film Show” di Pan Nalin, la storia di un bambino indiano conquistato dalla magia del cinema, che fa di tutto per realizzare il suo sogno partendo dal paesino di campagna dov’è cresciuto, figlio di un venditore di tè. “The Last Film Show” è in replica venerdì 29 agosto.

Venerdì 11 agosto si passa all'”L’ultima luna di settembre” di Amaraikhan Baljinnyam, che descrive il rapporto tra un padre e un figlio ambientato nello straordinario paesaggio della Mongolia, fatto di campi sconfinati e vita nella yurta. Un posto dove l’unico modo per fare una telefonata con il cellulare è andare in cima a una collina e alzarsi in piedi su un cavallo. Venerdì 18 agosto (con replica il 27 agosto) anteprima di “Jeanne du Barry. La favorita del re” di Maïwenn con Johnny Depp, un dramma liberamente ispirato alla vita di Jeanne du Barry, l’ultima amante di Luigi XV alla corte di Versailles, dopo Madame de Pompadour. Jeanne, figlia del popolo avida di sapere le cose del mondo, divora libri e sogna la scalata sociale. Venerdì 25 agosto, anteprima di “Conversazione con altre donne” di Filippo Conz, preceduta dal brindisi offerto da Consorzio per la Tutela dell’Asti. Il film descrive l’incontro fra due anime gemelle che si rivedono dopo nove anni a una festa di matrimonio a Tropea. La coppia è interpretata da Valentina Lodovini e Francesco Scianna. Infine, il 26 agosto si potrà vedere in anteprima “Il sapore della felicità” di Slony Sow con Gérard Depardieu e Sandrine Bonnaire. Dopo aver sfiorato la morte, lo chef migliore di Francia si lancia alla ricerca del sapore massimo. Lo ha già assaggiato e risale al momento in cui fu battuto, da giovane, da una scodella di noodles di un cuoco giapponese.

Inoltre, il programma celebra Genova Capitale italiana del Libro 2023 con la sezione “Cinema & Libri“. In agosto gli appuntamenti sono cinque: domenica 6 e giovedì 17 agosto con “Le otto montagne” di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, ispirato all’omonimo romanzo di Paolo Cognetti (Einaudi 2016), vincitore del Premio Strega 2017. Al centro c’è l’amicizia decennale tra Pietro e Bruno (Luca Marinelli e Alessandro Borghi). Pietro è un ragazzo di città, che si reca in Val d’Aosta solo per trascorrere le vacanze estive, mentre Bruno è un pastore e in mezzo ai monti ci vive tutto l’anno. Vent’anni dopo, Pietro ormai uomo, torna in alta quota per ritrovare sé stesso e fare pace con il suo passato. Domenica 13 agosto la rassegna “Cinema& Libri” prosegue con “La signora Harris va a Parigi” di Anthony Fabian, ispirato all’omonimo romanzo di Paul Gallico (Sperling & Kupfer). Nella Londra degli anni Cinquanta, Ada Harris (Lesley Manville) è una governante che fatica ad arrivare a fine mese, perché pur essendo sempre più esigenti, trascurano spesso di pagarla. Un giorno in uno dei loro armadi, trova uno sfavillante abito di Christian Dior e se ne innamora. Per realizzare il suo sogno decide di fare in modo di sfoggiarlo a Parigi. Lunedì 14 agosto si prosegue con “Emily”, film d’esordio dell’attrice anglo-australiana Frances O’Connor, che racconta la vita di Emily Brontë, l’autrice di “Cime tempestose”. Infine, il 23 agosto torna sul grande schermo “Rapito” di Marco Bellocchio, ispirato ai libri di Daniele Scalise “Il caso Mortara” (Mondadori, 1997) e “Un posto sotto questo cielo” (Longanesi, 2023): ricostruisce la figura di Edgardo Mortara, il bambino ebreo tolto alla famiglia dal Vaticano nel 1858, che divenne uno scandalo internazionale.

Il resto della programmazione riprende i migliori titoli della stagione in corso, a cominciare dal recentissimo “Barbie” di Greta Gerwig (2, 4 e 12 agosto), “Mon crime. La colpevole sono io” di François Ozon (5 agosto), “Animali selvatici” di Cristian Mungiu (7 agosto), “La quattordicesima domenica del tempo ordinario” di Pupi Avati (8 agosto), “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti (15 agosto), “I peggiori giorni” di Massimiliano Bruno (19 agosto), “Passeggeri della notte” di Mikhaël Hers (21 agosto), “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello (22 agosto), “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund (24 agosto).

Circuito Cinema al Ducale, è organizzato da Circuito, prodotto da Alesbet e Centro Culturale Carignano, con il sostegno di Genova Palazzo Ducale, Europa Cinemas, Fice – Federazione Italiana Cinema d’Essai. Main sponsor sono BPER: Banca, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione; City Green Light, vero e proprio motore di un cambiamento più sostenibile e green per tutti; Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all’educazione civica e ambientale, vuole contribuire a diffondere l’importanza delle scelte quotidiane dell’individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino – Almo Nature già esiste).

Il programma è disponibile in versione stampabile su www.circuitocinemagenova.com