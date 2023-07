Dai “lanzichenecchi” del treno per Foggia ai “ravatti” sul regionale Genova-Savona, ecco la parodia del corsivo dell’estate

Genova. L’augurio è che la parodia possa diventare più celebre dell’originale, anche se non sarà facile. Spassoso il racconto scritto da Sara Tassara, consigliera della lista Rossoverde in municipio Medio Ponente a Genova.

La politica, con la passione per la scrittura (ha pubblicato due libri e diversi racconti), si è lasciata ispirare dall’incredibile corsivo finito sulle pagine di Repubblica, firmato da Alain Elkann, che è giornalista e padre di John Elkann, presidente del gruppo Gedi.

Inutile discutere qui della portata e dei retroscena di quello che è diventato nelle ultime ore un vero e proprio tormentone, ma è fuor di dubbio che una cosa diventa veramente “pop” quando di quella cosa vengono fatte delle imitazioni, delle parodie o – oggi si direbbe – dei meme.

Non ci dilunghiamo oltre. Ci limitiamo a pubblicare integralmente il testo di Sara Tassara, che traspone il racconto di Elkann dal treno veloce per Foggia a un regionale del mare tra Genova e Savona. Fermata a Vesima. E i tamarri – lanzichenecchi citati dall’autore rampollo diventano “ravatti” pronti a farsi beffe (in genovese) di un fantomatico Alain Durazzo Pallavicini.

Non pensavo si potesse ancora adoperare la parola “ravatto” eppure mi sbagliavo.

Qualche giorno fa, dovendo andare da Genova a Savona, sono salito su uno dei cosiddetti “treni del mare”, rigorosamente in ritardo di 50 minuti.

La carrozza era senza aria condizionata – non so cosa sia peggio tra l’odore di bestin, birra, sudore e fugassa con la sioula, e il processo di criogenesi messo in atto da alcuni scellerati capitreno che abbassano la temperatura intorno a quella utile alla conservazione delle cellule staminali – ed era talmente piena che ho dovuto stare in piedi fino a Vesima.

Non sapevo che per andare da Genova a Savona si dovesse passare da Vesima: pensavo di avere sbagliato treno, ma invece è così.

Intorno a me era pieno di ragazze in microscopici bikini e shorts dai colori fluorescenti, e ragazzotti tutti vestiti uguali, scarpe Nike, e completi della stessa marca nei colori del bianco e nero, ma chiaramente contraffatti.

Anche perché la maggior parte di loro è salita a Voltri, e dubito che in quel quartiere popolare meglio conosciuto come CEP qualcuno possa permettersi marche originali. Al massimo da quelle parti si sollazzano con un gelato dalla Flora e due passi sulle innovative dune di Pra’, o con un vasetto di pesto elargito da qualche vivaista amico, magari in cambio di una sistemata al motorino.

In fondo questa gente si accontenta di poco ed è abituata alla mancanza di bellezza; in effetti trovo sensata la scelta del nostro illuminato Sindaco di piazzare qui una servitù impattante come i cassoni di Pra’.

Potrebbe starci anche il gasometro secondo me: vorrai mica mettermelo davanti al mio attico a Nervi, siamo seri.

Come potrei godermi il tramonto con un gin tonic in mano in camicia di lino con le maniche arrotolate sennò?

I ragazzi sembravano del tutto ignari di queste mie elucubrazioni: tenevano tutti uno smartphone in mano, e le cuffie nelle orecchie. Alcuni avevano in testa il classico cappellino da baseball di tela, altri sfoggiavano tatuaggi tribali da veri “gabibbi”.

No, non prendetelo come un insulto: gabibbo è una parola genovese ed era il titolo che i marinai genovesi davano agli scaricatori del porto di Massaua (Eritrea), dove un nome proprio diffuso era Habib che significa Amato. Solo dopo noi Genovesi abbiamo iniziato ad appellare così, scherzosamente, gli immigrati dal Sud Italia.

Io avrei potuto anche spiegarlo a quei ragazzotti, dato che molti di loro possedevano i tratti indio tipici dei sudamericani, ma nessuno di loro pareva badare a me.

Io indossavo, malgrado il caldo, un completo di lino beige, e una camicia anch’essa di lino, che presentava ampie chiazze di sudore dovute al bagno di umanità che stavo compiendo in quello che ormai più che un viaggio in treno assomigliava ad un’esperienza sociologica che nessuna università potrà mai impartire.

Gonfiabili di ogni foggia e colore mi stazzonavano l’abito, e da qualche borsa frigo rigida iniziava a spuntare del platano fritto e del riso condito con salse molto unte in cui alcuni di loro intingevano grossi pezzi di pollo alla brace.

Arrivati a Vesima potei finalmente prendere posto accanto al finestrino, anche se numerosi ambulanti, per lo più senegalesi, si erano fatti largo coi loro borsoni tra le strette corsie di passaggio tra i sedili.

Alcuni ragazzotti erano rimasti a bordo, forse diretti a mete più chic, come Arenzano o Varazze, o persino Spotorno o Alassio, raggiungibili con un comodo cambio di un’ora e mezza a Savona.

Io ho finalmente estratto i miei giornali dalla mia cartella di cuoio: il Secolo XIX, il Lavoro, la sezione dedicata a Genova di Repubblica, una copia di un giornale di quartiere “il Corniglianese” nonché una copia di “Nuvole Barocche”, che apprezzo per le dettagliate ambientazioni nei vicoli del centro storico. Luoghi che preferisco evitare, vista l’estrema sporcizia e pericolosità – o gli agenti della municipale non avrebbero bisogno di aggirarsi bardati come Robocop – ma di cui amo leggere i dettagli folkloristici così bene narrati dagli autori.

Ho estratto anche un quadernino e una penna stilografica che però, a quel punto, non sapevo dove mettere, dato che ero pur sempre in una carrozza di seconda classe e sulle ginocchia avevo già una pila di giornali.

Intanto il treno aveva accumulato ulteriori dieci minuti di ritardo. E il mio vicino si ostinava ad ignorarmi, malgrado stessi prendendo appunti frenetici su quell’esperienza così profondamente umana per farne un sagace post su Facebook.

A un certo punto i ragazzi, con mio estremo stupore, si sono messi a parlare di come rimorchiare delle ragazze, argomento davvero bizzarro per la loro età.

Mentre loro parlavano di rimorchio alla Kasha, e un ragazzotto tarchiato sosteneva che la cosa migliore era abbordarle alla spiaggia libera di Celle Ligure per poi portarle a ballare al Mako’, io ero immerso nella lettura dei miei gialli genovesi.

Uno di loro lanciò anche l’idea di una pizzata in spiaggia a Voltri, idea bocciata tra ululati e bestemmie per non incorrere in qualche sanzione giustamente comminata per il consumo di alcolici in luogo pubblico.

Più di una volta mi sono chiesto se fosse il caso di intervenire, ma notavo che nessuno di loro pareva interessato alla mia opinione.

A dire il vero ero ai loro occhi totalmente trasparente, peggio di un torinese alla cassa del supermercato di Pieve Ligure.



O di un milanese che elargisce consigli su come fare il pesto alla genovese senz’aglio.

Chissà come dovevo apparirgli io, con il giornale aperto sulla pagina della cronaca locale, a leggere di un vicequestore gay a caccia di un assassino nei vicoli di Genova, con la mia Montblanc che scricchiolava sul mio quadernino e lo sguardo incuriosito da quel miscuglio di razze e generazioni.

Gli altri passeggeri non sembravano particolarmente infastiditi: alcune donne sudamericane, sicuramente badanti, si sventolavano con ventagli di plastica da pochi euro.

Arrivati a Savona mi sono alzato senza salutare nessuno e senza che nessuno di quei “ravatti” mi salutasse, che mi sarebbe sembrato il minimo dell’educazione dopo essere stato costretto a strofinare il mio deretano in faccia al biondino seduto accanto a me per passare.

Anche se, facendomi largo tra borsoni e ombrelloni, sono quasi certo di aver sentito qualcuno sussurrare alle mie spalle “o belin che te neghe…”