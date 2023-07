Da lunedì a Genova scattano i nuovi divieti anti alcol: dalle 16 vietato il consumo nelle aree pubbliche, esclusi i dehors

Genova. Nuovi divieti in arrivo su tutto il territorio comunale per la vendita e il consumo di bevande alcoliche. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta degli assessori alla Sicurezza Sergio Gambino e al Commercio Paola Bordilli. I nuovi divieti scatteranno a partire da lunedì 3 luglio e saranno validi fino al 30 settembre. Tra le premesse contenute nell’ordinanza, il compito dell’amministrazione di “assicurare una serena e civile convivenza nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici”. Inoltre, si rileva che in tutta Genova, come risulta dai numerosissimi esposti di cittadini, si verificano episodi causati, come emerge dai controlli della Polizia Locale, dall’abuso di bevande alcoliche in spazi aperti in orario diurno e notturno: proprio per prevenire e contrastare comportamenti che incidono negativamente sulla sicurezza urbana vengono adottati i nuovi divieti.

La prima novità, che interessa tutto il territorio comunale, è il divieto dalle 16 alle 8 del giorno successivo di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors).

Inoltre, su tutto il territorio comunale, l’attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore deve terminare, ogni giorno, alle 21 fino alle 6 del giorno successivo, esclusa l’ipotesi in cui l’impresa venditrice si occupi del servizio di trasporto e consegna della merce all’indirizzo dell’acquirente.

Inoltre, l’ordinanza proroga, fino al 30 settembre, il divieto dalle 12 alle 8 nelle zone di Rivarolo, Sampierdarena, Giardini Cavagnaro, Sestri Ponente, Sottoripa e zona Canevari in area pubblica e aperta al pubblico, a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors), di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

La perimetrazione delle zone è la seguente:

Zona di Rivarolo:

-via Rivarolo, via Teresa Durazzo Pallavicini, piazza Durazzo Pallavicini, Giardini Foltzer, via Germano Jori, via Borsieri, via Campi, via Fillak (dall’intersezione con via Campi), via della Pietra, via Benedetto Brin (compresa area Metro), via Mario Bercilli, via Adelaide Ristori, via Virgilio, viale Michelangelo Buonarroti (fino al civ. 1/R), via Ludovico Ariosto, via Aulo Persio, salita San Bartolomeo della Certosa, via Ausonio Vedovi, via Mansueto (fino al civ. 4/A), piazzale Bruno Palli (area ex-Fillea), via Sergio Piombelli (fino all’intersezione con piazzale Bruno Palli), via T.M. Canepari, piazzale Emilio Guerra, via Gioacchino Rossini, via Celesia, via Teglia, Giardini Glauco de Mottono Ypalacios, via Maritano (da intersezione via Teglia fino intersezione via Cechov, comprese le aree di parcheggio interno alle aree commerciali), via Carnia

– via Teglia, piazza Rivara, piazza De Caroli, piazza F. B. Savi.

– piazza Livraghi, piazza Rissotto, via F. Bettini, via Pastorino (da intersezione Via Barchetta fino a Piazza Rismondo), via Custo.

– via Anfossi (da piazza Pontedecimo alla Stazione Genova Pontedecimo), lungo Polcevera, piazza G. Arimondi, via G. Poli, piazza dei Partigiani Caduti per la libertà, via Beata Chiara, via Felice del Canto, via Natale Gallino (da intersezione via Felice del Canto a vico Perino compreso), via Pieve di Cadore (da intersezione con vico Perino a intersezione con via Anfossi), Giardini Cerboncini.

Zona di Sampierdarena:

• via Chiusone, via Argine Polcevera sino a via Campi, via Fillak (dall’intersezione con via Campi, compresa Radura della Memoria), via Del Campasso sino al voltino lapide Caduti del Campasso compresa via S. Anguissola (strada chiusa), via Vicenza, via Caveri sino all’incrocio con via Bazzi, via Bazzi, Piazza Ghiglione, via Currò (tra Piazza Ghiglione e via Carlo Rolando), via Carlo Rolando, via G.B. Monti sino a via Alfieri, via Alfieri, via Cantore fino a via Pedemonte, via Pedemonte sino a via Dottesio, via Dottesio, via Di Francia, via Milano, piazza Dinegro, piazza S. Teodoro, via Di Fassolo, via San Benedetto, Mura degli Zingari, via Adua, via Buozzi, Piazza Dinegro, via Milano, piazzale traghetti Iqbal Masiih, via Milano, via Albertazzi, Lungomare Canepa, Rotonda Donne di Teheran, Via alla Fiumara (fino all’altezza del sottopasso ferroviario), via alla Fiumara (fino al collegamento con la rotonda in via P. Mantovani), via Mantovani (fino all’incrocio con via R. Pieragostini), via Eridania (fino all’incrocio con via T. Grossi), via Operai, via Pieragostini (fino a Largo Jursè compreso), via G. Spataro, Sottovia Ferroviario Pedonale, via Orgiero, via Bezzecca, via Miani (chiusa).

Zona Giardini Cavagnaro

• via Vecchia, via Caderiva, via Bobbio (tratto da via Caderiva a piazzale Resasco), piazzale Resasco, via Piacenza (tratto tra piazzale Resasco e ponte Monteverde), ponte Monteverde, Lungobisagno Istria (tratto tra ponte Monteverde e la via E. Toti), via Toti, piazzale Parenzo, ponte Campanella.

Zona Sestri Ponente

• via Puccini; via Albareto; via Angelo Siffredi; Salita Campasso di San Nicola fino a incrocio con via Borzoli; via Borzoli; via Nuova Strada di Scarpino; Via Chiaravagna; Via Giovanni Arrivabene; viale Carlo Canepa; via Fabio da Persico; Parco Villa Rossi (compreso); Salita Inferiore Cataldi; Salita Cataldi (fino a primo incrocio via Rollino); via Rollino; via Sant’Alberto; via Merano; via Carlo Corsi; via Dei Costo; via Bottino; via Soliman.

Zona Sottoripa

• via Turati, via della Mercanzia, piazza Caricamento, via Gramsci fino all’altezza di Calata Simone Vignoso, Calata Simone Vignoso, via Gramsci, via Alpini D’Italia, via Fanti D’Italia (esclusa), via Andrea Doria (esclusa), salita San Paolo, via Gramsci, via al ponte Calvi, piazza Fossatello, via Fossatello, via San Luca, piazza Banchi, via San Pietro della Porta, Archivolto delle 5 Lampadi, via canneto il Curto, via San Lorenzo (esclusa), piazza della Raibetta, via Filippo Turati, piazza Cavour, vico Damiata

Zona Canevari

• passo Borgo Incrociati (solo il tratto della via), piazza Raggi, corso Montegrappa tratto compreso tra Via Montesano (esclusa) e via Canevari, via Gradisca, via Canevari, via Bobbio (tratto fino alla scuola Firpo), via Jean Monnet, via Moresco, ponte Serra, piazza Carlo Forte, Corso Galliera, via Miglio, Corso Sardegna (esclusa) tratto tra via Miglio e piazza Giusti, piazza Giusti, via Archimede, tunnel ferroviario via Archimede

Inoltre, nelle Zone Sottoripa e Canevari è vietato stazionare, in area pubblica e aperta al pubblico, seduti per terra o sulle gradinate ivi presenti e, comunque, “al di fuori delle postazioni all’uopo predisposte ed ivi allocate dal Comune di Genova”.