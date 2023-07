Da Genova al Monte Bianco in meno di 15 ore, l’impresa da record di Marcello Ugazio

Genova. Grande successo per Marcello Ugazio che si è cimentato nella faticosa impresa Fkt (fastest known time) Genova-Monte Bianco bike and sky, da zero a 4.810 metri. Una sfida pazzesca contro il cronometro: il giovane atleta galliatese ha concluso la sua performance in 14 ore, 42 minuti e 14 secondi, abbassando il record precedente detenuto da Nico Valsesia di quasi 2 ore.

Dopo un primo tratto di più di 300 chilometri in bici, l’atleta del Team Scarpa ha affrontato la salita attraversando i millenari ghiacciai che rivestono la catena del Bianco, accompagnato ed incoraggiato da tutta l’equipe che durante questi ultimi mesi ha collaborato alla riuscita dell’evento, dalla guida alpina Denis Trento e dai suoi genitori, i suoi primi e più grandi fan.

Ugazio è partito alle 18.00 da Genova per arrivare alle 2.50 alla Cabane du Combal, dove alle 3.05, dopo il cambio di assetto (da bici ad alpinistico) è ripartito alla volta della vetta.

“È stata dura, anche a causa di problemi allo stomaco che si sono presentati quasi subito, in partenza. Dubbi ed incertezze mi hanno accompagnato per tutto il tragitto, ma alla fine è andato tutto bene”, le prime impressioni a caldo di Ugazio che ora si concederà un periodo di meritato riposo, prima di affrontare le prossime gare di vertical che lo attendono.

“Siamo molto soddisfatti dell’ottima riuscita di questa sfida al cronometro in chiave moderna che abbiamo lanciato – afferma Ivan Svilpo, organizzatore e coordinatore dell’evento -. Sono mesi che lavoriamo tutti insieme alacremente a questo progetto. La macchina organizzativa è stata davvero molto complessa, basti pensare che dietro a questo evento ha ruotato un team logistico di 25 persone, con particolare cura alla sicurezza: la presenza della guida alpina Denis Trento, di due medici, dei tecnici del soccorso alpino e di un elicottero di Eliossola Helicopter Service per il personale e il recupero in quota hanno garantito assistenza a Marcello lungo tutto il percorso”.