“Da Faber al cielo”, al Porto Antico arriva Aldo Ascolese: il riconoscimento del Comune di Genova

Genova. Una carriera ultratrentennale suggellata da grandi successi. Con la sua voce profonda, il suo delicato tocco sulla chitarra e i suoi testi capaci di creare con le parole immagini nitide e di tradurre in musica gli stati d’animo, torna sul palcoscenico genovese, sabato 29 luglio alle 21:30 in Piazza delle Feste, uno dei migliori eredi di Fabrizio De André oggi attivo nel panorama musicale italiano: Aldo Ascolese.

L’artista ha ricevuto oggi un importante riconoscimento dal Comune di Genova, alla presenza del consigliere regionale Stefano Balleari e del consigliere delegato Barbara Grosso, per la capacità di trasmettere alle persone la poesia di Fabrizio De André. Aldo Ascolese, migliore interprete Italiano delle canzoni del Faber, è un cantautore genovese, che descrive perfettamente le arie ed il clima dei vicoli e della gente, che ci viveva. Nei suoi versi sono descritti storie reali, suggestioni palpabili e riconoscibili di storie ed atmosfere di echi note a coloro che hanno conosciuto e vissuto nella città vecchia.

“Da Faber al cielo” non è solo un omaggio a Fabrizio De André, ma uno spettacolo che nasce dalle parole e si fa musica perché in Faber ogni sillaba ha un peso specifico e Ascolese, grazie alla timbrica vocale intensa è in grado di restituire al pubblico un’interpretazione intimamente sentita e rispettosamente misurata. Due ore di concerto, un’artista che negli ultimi anni ha ottenuto grandi riconoscimenti come interprete della scuola cantautorale genovese, con all’attivo migliaia di concerti sui maggiori palcoscenici d’Italia, percorrerà, durante il suo concerto, la carriera del Faber riproponendo non solo le pietre miliari del suo repertorio storico da “La canzone di Marinella”, a “Bocca di rosa” e “Il Pescatore”, ma anche altre vere e proprie perle del repertorio di De André.

Con il suo concerto porterà il pubblico indietro nel tempo, a quando Faber cantava la sua Genova, la sua Sardegna e la vita della gente con la profondità di un antico saggio e l’aria scanzonata di un ragazzino. Un live che accompagnerà agli spettatori in un percorso musicale affascinante in grado di unire eleganti atmosfere sonore e sound raffinato rendendo la performance ricca di momenti suggestivi per una serata imperdibile.