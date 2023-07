Cus Genova, tre atleti convocati in azzurro per gli Europei U23 di atletica in Finlandia

Genova. Sono tre gli atleti che grazie a questa stagione con il CUS Genova sono stati convocati in Azzurro ai Campionati Europei U23 di Espoo, in Finlandia: Davide Costa nel Martello, Chiara Smeraldo nel triplo e nel lungo e, infine, Riccardo Berrino nei 400 hs.

Davide Costa, diventato da pochi giorni atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre dopo anni di ottimi risultati e crescita importante al CUS Genova sotto la guida di Valter Superina, arriva alla kermesse europea con l’obiettivo di ben figurare nel martello, presentandosi da primatista ligure nella specialità grazie al 69.08 al Meeting di Lucca di quest’anno. Chiara Smeraldo, allenata da Paolo Smeraldo, si presenta in Finlandia con in tasca il nuovo record ligure del triplo di 13.44, fatto registrare ai Campionati Italiani U23, e grazie alla misura di 6.32 (+1.2) nel lungo, ottenuto al 35° Trofeo Maurina su pista. Costante il miglioramento di Riccardo Berrino, ostacolista del CUS Genova allenato da Ezio Madonia che, al suo primo anno nella specialità, ha stabilito il nuovo record ligure dei 400 hs con il tempo 51″29, fatto registrare al Meeting Città di Parma, migliorando settimana dopo settimana.

Queste le parole di Davide Costa: “Siamo arrivati al momento-clou della stagione. Certo, non con poche difficoltà perché comunque ho dovuto combattere contro un infortunio alla costola che mi ha tenuto in apprensione per un po’ di tempo, anche in momenti in cui gareggiavo e mi allenavo. Ho cercato di non pensarci, quest’estate abbiamo lavorato bene con Valter per quest’obiettivo e speriamo di raggiungere una finale. Devo dire che il livello è molto alto, in quanto gareggerò contro ragazzi che hanno fatto per esempio Olimpiadi e Mondiali Assoluti, contro gente che ne sa (sorride, n.d.r.). L’obiettivo è quello di entrare in finale in un posto, qui in Finlandia, che è stupendo e in mezzo al verde, come piace a me. Dovrò abituarmi alla temperatura differente rispetto a Genova ma l’obiettivo è fare bene”.

Questo il commento di Chiara Smeraldo: “Sono immensamente contenta per questa convocazione perché partecipare agli Europei U23 era l’obiettivo massimo della stagione, cosa che ho raggiunto in entrambe le specialità. Era il massimo che potevo chiedere, raggiungendo due risultati così importanti. Sono molto soddisfatta del lavoro fatto con mio papà, durante tutto l’anno. Avrò due carte da giocare, sperando di arrivare al lungo con ancora energie visto che ci sarà prima il triplo. Mi auguro di poter gareggiare tutti e quattro i giorni. Sarebbe un sogno entrare nelle prime 12 in entrambe le specialità”.

Queste le parole di Riccardo Berrino: “Sicuramente a questo Europeo ci arrivo convinto di poter fare ancora meglio di quanto fatto fino ad adesso per questioni di ritmica, esperienza e di abitudine alla gara. Io e il mio tecnico siamo convinti che si possa fare sempre meglio, come fatto praticamente in tutte le gare. Continuo a migliorarmi ma è il primo anno che pratico questa specialità, quindi c’è sempre da migliorare. Sembra che abbiamo trovato un punto fermo sulla ritmica, che dall’inizio dell’anno è cambiata più volte e forse ora l’abbiamo trovata. Comunque sulla carta sappiamo cosa fare e questo è già molto buono essendo il primo anno. Sono convinto di poter far bene, sarebbe molto bello scendere sotto i 51 secondi. Vedremo, intanto sono molto felice di poter vestire di nuovo la maglia azzurra a due anni di distanza. Non mi sarei aspettato di arrivare fino a questo punto”.