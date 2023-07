Apprezzamenti a una ragazza fuori dal bar: scoppia la rissa in corso Italia

Genova. Lite degenerata in pestaggio, nella notte tra domenica e lunedì, in corso Italia. Due ragazzi di 25 anni sono stati aggrediti da un gruppetto di altri giovani dopo avere fatto alcuni commenti su una ragazza, e sono finiti in ospedale in codice giallo.

Il litigio è partito davanti a un bar intorno alle 4 del mattino. Stando a quanto riferito dalle vittime e dai testimoni, a scatenare l’aggressione è stato, come detto, un commento rivolto a una ragazza. Il fidanzato ha reagito prima a parole e poi è passato alle vie di fatto, scagliandosi contro i due ragazzi aiutato da alcuni amici.

Immediata la chiamata al 112, ma all’arrivo dei carabinieri non c’era ormai più traccia degli aggressori. I militari hanno avviato le indagini e stanno controllano i filmati delle videocamere di sorveglianza della zona, mentre le vittime sono state accompagnate in codice giallo all’ospedale San Martino.