Coppa Italia. Il Genoa ospita il Modena, ostacolo Sudtirol per la Sampdoria

La Federazione ha da poco comunicato le gare della Coppa Italia stagione 2023/24. Il Genoa e la Sampdoria partiranno dai trentaduesimi di finale disputando entrambe la prima partita al “Luigi Ferraris”.

Il Genoa scenderà in campo l’11 agosto alle ore 21 contro il Modena, squadra ambiziosa che militerà nel prossimo campionato di Serie B. La Samp, invece, farà un primo assaggio della serie cadetta ospitando il 14 di agosto il Sudtirol alle ore 18, formazione rivelazione della scorsa stagione.

La coppa nazionale prevede solo sfide a eliminazione diretta eccezion fatta per le semifinali, che si disputano in gare di andata e ritorno. La formula, molto criticata, premia le squadre sulla carta più forti consentendo alle big di entrare dagli ottavi in poi facendo giocare loro le partite in casa. A partire dalla scorsa stagione, entrambe le finaliste della Coppa Italia accederanno alla final four della rinnovata Supercoppa Italiana, dove se la vedranno con le prime due classificate della Serie A.

Per la cronaca, la Sampdoria ha vinto la coppa quattro volte. Un successo per il Genoa. L’ultimo acuto di una genovese era stata la finale disputata dai blucerchiati guidati da Mazzarri nel 2009. Finalissima persa contro la Lazio.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA COPPA ITALIA

32^ di finale:

Bologna-Cesena/V. Francavilla

Verona-Ascoli

Lecce-Como

Bari-Parma

Sassuolo-Cosenza

Spezia-Venezia

Cagliari-Palermo

Catanzaro/Foggia-Udinese

Monza-Reggiana/Pescara

Genoa-Modena

Empoli-Cittadella

Cremonese-Crotone

Salernitana-Ternana

Sampdoria-Sudtirol

Frosinone-Pisa

Feralpisalò/Vicenza-Torino

16^ di finale (1 novembre 2023)

Vincente Bologna-Cesena/V. Francavilla VS Vincente Verona-Ascoli

Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro/Foggia-Udinese

Vincente Monza-Reggiana/Pescara VS Vincente Genoa-Modena

Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò/Vicenza-Torino

8^ di finale (6-20 dicembre 2023, 10-17 gennaio 2024)

INTER VS Vincente Bologna-Cesena/V. Francavilla VS Vincente Verona-Ascoli (1)

FIORENTINA VS Vincente Lecce-Como VS Vincente Bari-Parma (2)

Vincente Sassuolo-Cosenza VS Vincente Spezia-Venezia VS ATALANTA (3)

Vincente Cagliari-Palermo VS Vincente Catanzaro/Foggia-Udinese VS MILAN (4)

LAZIO VS Vincente Monza-Reggiana/Pescara VS Vincente Genoa-Modena (5)

ROMA VS Vincente Empoli-Cittadella VS Vincente Cremonese-Crotone (6)

Vincente Salernitana-Ternana VS Vincente Sampdoria-Sudtirol VS JUVENTUS (7)

Vincente Frosinone-Pisa VS Vincente Feralpisalò/Vicenza-Torino VS NAPOLI (8)

4^ di finale (31 gennaio 2024)

Vincente Ottavo 1 VS Vincente Ottavo 2 (9)

Vincente Ottavo 3 VS Vincente Ottavo 4 (10)

Vincente Ottavo 5 VS Vincente Ottavo 6 (11)

Vincente Ottavo 7 VS Vincente Ottavo 8 (12)

Semifinali (andata 3 aprile 2024, ritorno 24 aprile 2024)

Vincente Quarto 9 VS Vincente Quarto 10

Vincente Quarto 11 VS Vincente Quarto 12

Finale (15 maggio 2024)