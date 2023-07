Controlli dei carabinieri in città: scattano due arresti e cinque denunce

Genova. Due arresti, cinque denunce, 250 persone e oltre 100 veicoli controllati. È questo il bilancio di un servizio effettuato nel fine settimana dai carabinieri del Comando Provinciale di Genova.

Due arresti

A finire nei guai un minorenne rom italiano, con pregiudizi di polizia, colpito da un ordine di carcerazione. Dai controlli è emerso che il giovane, fermato in via Henry Dunant, fosse destinatario del provvedimento a seguito della violazione della misura del collocamento in una comunità cui era sottoposto per furto. Il ragazzo è stato portato nell’istituto minorile di Torino.

In arresto anche un marocchino 45enne, già noto alle forze di polizia, a seguito delle reiterate violazione dell’affidamento ai servizi sociali ai cui era sottoposto.

Cinque denunce

Un 50enne, con pregiudizi di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per aver aggredito i propri genitori. L’uomo è stato sottoposto a Tso, mentre i familiari sono stati medicati presso il pronto soccorso di un ospedale cittadino, riportando 15 giorni di prognosi per lesioni varie.

Denuncato anche un 35enne albanese che, in piazza Baracca, a seguito di un litigio per motivi in corso di accertamento, ha aggredito con una forbice un 45enne romeno ferito lievemente riportando alcuni giorni di prognosi.

Infine nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale sono state denunciate tre persone di età compresa tra i 30 ed i 40 anni per guida in stato di ebbrezza. L’alto tasso alcolemico comportava il ritiro delle patenti di guida.