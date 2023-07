Commercio, fino al 31 luglio aperte le manifestazioni di interesse per i parcheggi dei mercati settimanali

Genova. Saranno aperte fino al 31 luglio, alle 12, le manifestazioni di interesse per la miglioria dei posteggi dei primi 11 mercati settimanali di merci varie, rivolte agli operatori di commercio su aree pubbliche già titolari di concessione.

«La manifestazione di interesse servirà, a chi già opera, per chiedere spostamenti di miglioria della propria attività e quindi procedere a un riordino delle postazioni che non veniva effettuato da tempo – spiega l’assessore al Commercio Paola Bordilli – Grazie a un intenso lavoro di informatizzazione del settore mercati, abbiamo finalmente, dopo decenni di abbandono, portato avanti dallo scorso mandato un’opera di completa analisi dei mercati su cui confrontarci costantemente con le associazioni degli ambulanti. Con le stesse, che ringrazio, stiamo condividendo questo percorso che, dopo questo step di migliorie, porterà alla pubblicazione dei bandi per i posteggi vuoti e un percorso di riqualificazione da decenni atteso dagli ambulanti medesimi».