Genova. Dodici anni dopo la memoria non è sbiadita e neppure il caldo di queste ore ha impedito che diverse centinaia di persone si dessero appuntamento in piazza Alimonda, a Genova, per ricordare il giorno in cui venne ucciso Carlo Giuliani, durante il G8 2001.

Centri sociali, Genova Antifascista, tante associazioni, ma anche singoli cittadini, i familiari, gli amici con session musicali dal vivo e interventi dal palco hanno voluto ricordare il “ragazzo” a cui è stata dedicata in maniera informale la piazza.

In piazza anche il leader della band Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi: “Oltre la ‘macelleria messicana’ di quei giorni, esiste un tema altrettanto terribile – ha detto – il fatto che deliberatamente da quel momento abbiamo vissuto in un mondo con la convinzione che non sarebbe mai cambiato, che i rapporti di forza che lo regolano non cambieranno mai. La frase ‘un altro mondo è possibile’ è stata pronunciata l’ultima volta in quei giorni”.

L’amarezza del cantante è la stessa che accompagna Giuliano Giuliani, padre di Carlo: “In questi anni non è cambiato molto: sono nato sotto il fascismo – ha detto, nell’intervista dell’agenzia Agi – spero di resistere abbastanza per superare il melonismo”.

Dal padre del giovane ucciso in piazza Alimonda, anche una considerazione sulla mancata giustizia per la morte di suo figlio: “Difficile che arrivino verità e giustizia – ha detto – L’uccisione di Carlo è stata una cosa troppo grave perché lo Stato, la magistratura, le forze dell’ordine volessero riconoscerlo: allora si cerca soltanto di cancellare, non si vuole fare un processo, si rigetta anche una causa civile, ci sono magistrati che riconoscono solo le logiche del potere. La vicenda di Carlo rappresenta i grossi limiti della democrazia del paese, e bisogna che la gente capisca questo”.

guarda tutte le foto 5



Commemorazione per Carlo Giuliani 20 luglio 2001 – 20 luglio 2023

Giuliani si è detto felice però di vedere anche tanti giovani in piazza, ragazze e ragazzi che nel 2001 non erano nati o erano molto piccoli: “Sono cose che ti danno un po’ di ottimismo. Sono giovani che hanno capito, imparano i rischi e i pericoli, ma anche cosa si può e si deve fare insieme”.

In piazza anche rappresentanze di altre città, come Milano, Livorno, la Val Susa. Sul cippo che ricorda Carlo, tanti fiori. Tra le dita dei presenti, una rosa:”perché alla fine Carlo era solo un ragazzo” c’è scritto su uno dei tanti biglietti di ricordo.