Colpisce con una testata un’anziana sul bus e le strappa la catenina, 20enne arrestato

Genova. Un ragazzo di 20 anni, di nazionalità egiziana, è stato arrestato dai carabinieri del comando provinciale di Genova per rapina.

Il giovane nei giorni scorsi a bordo di un autobus Amt della linea 14 aveva aggredito un’anziana, passeggera del bus. L’aveva colpita con una testata e le aveva strappato dal collo una catenina per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

I carabinieri, dopo alcuni accertamenti e la visione delle telecamere di videosorveglianza, lo hanno identificato e arrestato.

In queste ultime ore i militari dell’arma di Genova hanno arrestato per rapina anche un brasiliano di 25 anni, già noto alle forze di polizia. Il ragazzo è stato sorpreso mentre, in via Gramsci, aggrediva un 46enne, italiano, per rubargli il portafoglio, ma è stato bloccato.

In manette anche un 30 enne italiano, già agli arresti domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione scaturito dalle reiterate violazioni alla misura a cui era sottoposto.