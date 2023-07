Commercio, nuovo protocollo d’intesa tra Comune e associazioni per valorizzare i Civ

Genova. È stato firmato oggi tra Comune di Genova e associazioni di categoria del commercio un nuovo protocollo di intesa finalizzato alla valorizzazione del ruolo sociale ed economico dei Civ (Centri Integrati di Via) nelle azioni di sviluppo e promozione del territorio.

Il protocollo è stato firmato nel salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi dall’assessore al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni Cittadine, Paola Bordilli, da Maurizio Caviglia, segretario generale della Camera di Commercio di Genova, da Alessandro Cavo, presidente Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia, da Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti, da Umberto Solferino, presidente della Consulta Dei Civ e Delle Organizzazioni Di Via, e da Francesca Pescetto dell’Associazione Nazionale Centri Storici e Urbani in rappresentanza dei Civ aderenti.

Il protocollo prevede che i Civ si impegnino a “collaborare con la civica amministrazione e sperimentare ‘best practice’ atte al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività d’impresa in città, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento acustico e al miglioramento della sicurezza del contesto urbano”. Il Comune, dal canto suo, si impegna a “coinvolgere e consultare i Civ nei progetti e nelle iniziative istituzionali che riguardano i territori, in particolare lavori pubblici, la manutenzione, la mobilità e la programmazione commerciale; promuovere le attività dei CIV, manutenere ed aggiornare gli spazi web istituzionali per una adeguata visibilità delle iniziative dei Civ”.

“La nostra amministrazione considera il tessuto diffuso di piccole e medie imprese una risorsa per il territorio, da salvaguardare e rendere competitiva – ha detto Bordilli – il territorio genovese vanta oltre 50 consorzi e 3.000 microimprese che hanno deciso di investire nei civ e che si interfacciano costantemente con il Comune con la finalità di promuovere azioni di riqualificazione urbana e commerciale. Per questo motivo abbiamo ritenuto non soltanto giusto ma anche strategico firmare questo nuovo protocollo, con cui ci assumiamo impegni reciproci per la realizzazione di progetti integrati, volti alla valorizzazione, all’animazione e alla rivitalizzazione sociale e commerciale del territorio. Continueremo dunque a sostenere e garantire il ruolo dei CIV per migliorare le attività già esistenti e mettere in campo sempre nuove strategie per il futuro”.

“Con questo rafforzamento della collaborazione tra Comune, associazioni di categoria e Camera di Commercio si valorizza il ruolo dei Civ, che sono una buona pratica ligure e che sul territorio genovese rappresentano una rete molto importante anche per presidio e animazione con conseguente miglioramento di sicurezza e qualità della vita”, ha aggiunto il segretario generale della Camera di Commercio di Genova Caviglia.

Anche Alessandro Cavo ha espresso «soddisfazione per la conferma di questa intesa tra Comune, Civ e associazioni di categoria che riconosce la validità dei centri integrati di via, che concorrono ormai da anni con la loro operatività a favorire il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle aree urbane e a sostenere lo sviluppo delle attività economiche». Gli ha fatto eco Massimiliano Spigno, presidente di Confesercenti: “Il protocollo rappresenta senza dubbio uno strumento importante, rispetto al quale rimaniamo in attesa di una prossima convocazione da parte dell’amministrazione per migliorare le agevolazioni previste, specie per quanto riguarda lo snellimento della burocrazia da espletare nell’organizzazione di eventi e manifestazioni”.