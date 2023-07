Chiuso per motivi di sicurezza il ‘volto’ di Borgonovo: viabilità a rischio verso Borzonasca e la Val D’Aveto

Genova. E’ stato chiuso questo pomeriggio dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco di Chiavari il portico di Borgonovo Ligure a partire dal chilometro 61 + 500 sulla Strada statale 586 della Val D’Aveto. Lo comunica la Città metropolitana di Genova: i tempi di riapertura sono al momento del tutto incerti mentre i disagi per la viabilità verso Borzonasca e la Val D’Aveto sono una certezza.

Ecco i percorsi alternativi suggeriti dalla città metropolitana: “Per il traffico privato leggero è possibile utilizzare, al fine di bypassare l’interruzione e seppure con un allungamento notevole del percorso, la Strada Provinciale 37 di Semovigo che si congiunge con la Strada Provinciale 26bis di Valmogliana e da questa tornare sulla SS 586 a monte dell’interruzione (e viceversa)”.

Il servizio viabilità della Città Metropolitana di Genova ha già attivato “alcune squadre che sistemeranno sul posto la segnaletica alternativa, ma, lo ripetiamo, si tratta di un percorso unicamente destinato a veicoli privati leggeri in quanto oltre ad essere una alternativa lunga e tortuosa, in alcuni tratti è molto stretta. Per raggiungere la alta Val d’Aveto, al momento si raccomanda di utilizzare il Passo della Scoglina, ma anche in questo caso solo traffico leggero“.