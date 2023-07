Chef muore a 33 anni per un malore mentre lavora nella cucina del suo ristorante

Lerici. Ha detto che si sentiva debole e nel giro di pochi secondi si è accasciato, senza più riprendersi. La tragedia è avvenuta sabato sera a Lerici, nella cucina del ristorante “La luna nel pozzo”, e la vittima del malore è Jnghemar Torriti, 33 anni chef e titolare del locale.

Inutile ogni tentativo di farlo riprendere operato da parte dello staff e del socio: quello che sembra essere un arresto cardiocircolatorio s’è portato via il giovane cuoco senza lasciare un barlume di speranza.

Anche i soccorritori della Pubblica assistenza di Lerici, giunti tempestivamente sul posto, hanno tentato le manovre di rianimazione, ma senza alcun esito: il giovane ormai non respirava più, la tragedia era compiuta. A provare a far piena luce sulle cause del decesso di Torriti, che viveva a Ruffino, sarà l’autopsia, che verrà effettuata nei prossimi giorni a Lucca.

Fonte notizia e foto: Città della Spezia