Ennesima “spaccata” in centro storico: distrutta vetrata in via Luccoli

Genova. Ancora una spaccata in centro storico, l’ennesima nell’arco di poche settimane. Questa volta a essere presa di mira è stata una delle vetrate degli ingressi del ristorante “Alla vecchia Genova”, in via Luccoli: non è chiaro se anche in questo caso sia stato usato un tombino, come accaduto in piazza Ferretto una decina di giorni fa, ma il danno è ingente e il modus operandi appare del tutto simile a quello di altri colpi messi a segno.

A denunciare l’accaduto sui social, esasperato, è stato Andrea Piccardo, che un mese fa è stato vittima in prima persona di una spaccata: il suo Mielaus, in vico della Rosa, è stato preso di mira da qualcuno che nella notte ha usato un tombino di ghisa per rompere la vetrata ed entrare nel negozio, mettendolo a soqquadro e fuggendo con cassa e oggetti di valore.

“Il concetto è che se succede e continua a succedere vuol dire che nessuno fa nulla per interrompere il ciclo di spaccate – denuncia Piccardo – Quella vetrina rotta sono i soldi del imprenditore che qui investe e porta benefici a tutti. Non è via Prè, siamo in via Luccoli”.

Un grido d’allarme, quello di commercianti e ristoratori del centro storico, che si fa sempre più rumoroso via via che gli episodi si moltiplicano: “Centro storico abbandonato, cittadini e residenti lasciati soli, Civ e rete di commercianti devastati – aveva detto sempre Piccardo commentando il danno subito – È questa la realtà del tessuto sociale in cui opero”. Sugli altri colpi, messi a segno tra Pré, Maddalena, piazza delle Erbe e via Fossatello, sta indagando la polizia.