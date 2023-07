Centro storico, arrestato un 19enne per spaccio: nascondeva la cocaina nelle mutande

Genova. La polizia, nell’ambito dei controlli straordinari nel centro storico, ha arrestato un 19enne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Mercoledì pomeriggio, durante un pattuglione, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un ragazzo di 19 anni che occultava nella biancheria intima 6,26 grammi di cocaina, suddivisa in piccole dosi. Ad originare il controllo è stato il comportamento del giovane che, alla vista delle divise, ha cambiato strada all’improvviso e, alle domande poste dagli operatori, ha reagito battendosi i pugni sul petto. Al termine delle processo per direttissima, tenutosi la mattina seguente, il magistrato giudicante ha disposto per il ragazzo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Durante la settimana, inoltre, oltre la regolare attività di prevenzione e repressione svolta quotidianamente dal personale della Questura e degli altri uffici, sono stati effettuati, nelle giornate di martedì e giovedì due servizi di controllo straordinario del territorio.

Nell’ambito del primo servizio, coordinato dal commissariato Prè coadiuvato da 4 equipaggi del reparto prevenzione crimine Liguria, una pattuglia dell’ufficio di gabinetto della Questura e personale dell’Asl 3, sono state identificate 47 persone (di cui 11 con pregiudizi di polizia), controllate 7 vetture, verificati 5 esposti dei cittadini. Nell’attività sono stati ispezionati anche 2 esercizi commerciali, un bar ed una gastronomia, entrambi sanzionati per scarse condizioni igieniche, per un totale di euro 6mila.

In tutta la durata del pattugliamento i poliziotti si sono anche occupati di garantire il rispetto dei provvedimenti amministrativi in tema di divieto di consumo, detenzione e somministrazione di bevande alcoliche nelle zone specificate da ordinanza del Sindaco.

Il secondo servizio, effettuato dal commissariato Centro, unitamente a quattro pattuglie del reparto prevenzione crimine Liguria, una pattuglia appartenente alla polizia ferroviaria e un’unità cinofila ha interessato l’aera compresa tra la stazione Brignole e via San Bernardo. Le persone indentificate sono in tutto 126 (di cui 35 con precedenti di polizia), nell’ambito delle attività è stato controllato anche un circolo in via della Posta Vecchia con l’ausilio di personale in forza presso la divisione polizia amministrativa e sociale.