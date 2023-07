Caldo, a Genova cassa integrazione anche con 35 gradi percepiti: faranno fede i dati di Arpal

Genova. Basteranno 35 gradi percepiti, e non solo reali, per fare scattare la cassa integrazione per le ondate di calore. E a valere ufficialmente saranno i dati rilevati dalla rete osservativa di Arpal, in base alla combinazione tra valori termici e tassi di umidità. È quanto prevede il protocollo d’intesa firmato oggi in prefettura a Genova da sindacati, associazioni datoriali, Camera di commercio, Capitaneria di porto, vigili del fuoco e Autorità portuale del Mar Ligure Occidentale. Un documento che mette nero su bianco le procedure da attivare per eventi meteo estremi, in attesa di un intervento legislativo nazionale che affronti il problema in maniera organica e definitiva.

La possibilità di chiedere la cassa integrazione per le lavorazioni in luoghi “non proteggibili dal sole” con temperature oltre i 35 gradi era già stata chiarita dall’Inps in una circolare del 2016. Poi, in un messaggio del 2017, il criterio era stato esteso alle “temperature percepite ricavabili dai bollettini meteo”. Solo due giorni fa l’istituto ricordava ancora che “la valutazione della temperatura rilevata nei bollettini meteo deve tenere conto anche del grado di umidità, atteso che, in base alla combinazione dei due valori, è possibile ritenere che la temperatura percepita sia maggiore di quella effettivamente rilevata”. Ma il documento firmato a Genova per la prima volta stabilisce che “ogni valutazione in merito alle eccessive temperature è effettuata dall’Inps sulla base dei dati meteo ufficiali riportati nelle rilevazioni Arpal”.

“Abbiamo stabilito che l’informazione rilevante è il dato osservato e non quello previsionale – spiega Elisabetta Trovatore, direttrice scientifica di Arpal -. Il primo elemento da tenere in considerazione è la rete osservativa in tempo reale che fornisce sia la temperatura sia l’umidità”. I due valori – che devono essere riferiti esattamente al comune in cui si trova la sede di lavoro – vengono incrociati in un diagramma simile a quello riportato qui sotto (riferito all’indice Humidex), che sarà a disposizione di tutti i soggetti firmatari dell’accordo. Ad esempio, se il termometro segna 30 gradi ma l’umidità raggiunge il 50%, la temperatura percepita supera già i 35 gradi. Oltre al dato osservato, poi, il datore di lavoro potrà avvalersi di indicazioni previsionali su scala meno dettagliata, tra cui i bollettini di Arpal e quelli del ministero della Salute, per definire le misure di prevenzione.

Il protocollo, richiamando le indicazioni dell’Inps, precisa che “anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale evento meteo per temperature elevate. Ne sono esempio i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore”. Ma non solo: “Possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro”. La richiesta di cassa integrazione per eventi meteo potrà essere avanzata anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Come ha puntualizzato il prefetto Renato Franceschelli prima di firmare, l’intesa non è vincolante per nessuno. I datori di lavoro potranno decidere se chiedere la cassa integrazione e sarà sempre l’Inps a decidere se concederla o meno. Tuttavia il protocollo mette in chiaro alcuni punti. Anzitutto, che esistono attività outdoor in cui è impossibile ridurre l’esposizione al calore: edilizia civile e stradale, comparto estrattivo e agricolo, manutenzione del verde, florovivaismo, comparto portuale e marittimo e prestazioni dei rider. I datori di lavoro devono quindi predisporre “opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi” per la salute. E devono tenere conto anche dello “stress termico da temperature eccezionalmente elevate” o comunque delle “condizioni climatiche particolarmente avverse” nel documento di valutazione dei rischi che è obbligatorio redigere per ogni azienda. Fermo restando che spetta al medico competente accertare eventuali condizioni di iper-suscettibilità individuali.

A parte il ricorso alla cassa integrazione, il protocollo suggerisce una serie di misure alternative per far fronte alle ondate di calore. “Tali misure – si legge – costituiscono una prima indicazione che potrà costituire riferimento per l’Inps per l’analisi delle domande Cigo presentate per temperature eccezionalmente elevate”. Le indicazioni pratiche comprendono organizzazione del lavoro (ad esempio articolazione dei turni in modo da evitare le ore più calde), informazione e formazione ai lavoratori, idratazione e alimentazione, disponibilità di acqua fresca sul posto di lavoro e acclimatamento, vestiario idoneo e pause. Il punto di riferimento è il progetto Work Klimate, sviluppato in collaborazione tra Cnr e Inail, che include studi, report e vademecum sulla prevenzione da stress termico.

“I cambiamenti climatici non sono più visti come fatti eccezionali ma si affrontano in maniera strutturale. L’auspicio è che a livello nazionale questo confronto vada avanti”, commenta Aurelia Buzzo della segreteria della Cgil di Genova. “Siamo molto soddisfatti perché siamo riusciti a firmare un protocollo che mette al sicuro i lavoratori dall’emergenza che sta attanagliando il nostro Paese – aggiunge Marco Granara, responsabile Ast Cisl Genova -. Questo è solamente un primo passo dal quale partire anche per il futuro. Pensiamo di poterlo integrare con la presenza di tutti i soggetti”. “Si possono trovare soluzioni che ci permettono di poter lavorare nelle ore meno calde, uno strumento importante di tutela e di prevenzione, cosa che fino a ieri non c’era”, ricorda il segretario ligure della Uil, Mario Ghini.

“È stato un lavoro abbastanza complesso, anche se fatto in termini abbastanza brevi. È forse il primo documento che ha avuto la pretesa di inglobare tutte le problematiche legate ai lavori in condizioni estreme, sia per il caldo sia per il freddo, e che ha voluto richiamare un po’ tutte le procedure per dare delle linee guida cui attenersi – spiega il prefetto Renato Franceschelli -. Per un’emergenza alluvione o un’emergenza neve ci sono dati oggettivi, quindi non c’è il fattore percezione. In questo caso ci sono strumenti tecnici e scientifici, ma bisognerà valutare caso per caso la situazione, la tipologia di lavoro e variabili che possono influenzare in un senso on nell’altro la valutazione”.