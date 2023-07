Caos trasporti, Paola Negro (sindaco di Pieve) scrive ai ‘colleghi’: “Urgente tavolo unitario”

Genova. “Tempesta perfetta in questi giorni per i trasporti sulle autostrade e sulle strade della Riviera, con grandi ricadute sul traffico locale e enormi disagi per centri estivi, famiglie, lavoratori. Oltre al pullman che ha preso fuoco in A12, il cui autista è ricoverato a San Martino assieme a 18 passeggeri, da alcuni giorni la APP di AMT per la chiamata del Bus di Pieve Ligure non sta funzionando. Oltre all’impossibilità di prenotare, stamattina alcuni utenti del Bus hanno dovuto attendere oltre un’ora sotto il sole una corsa che non è arrivata”.

A dirlo Paola Negro, sindaco di Pieve Ligure, che ha interpellato ufficialmente sia l’Azienda Trasporti, chiedendo un rapidissimo ripristino della APP, sia gli altri Sindaci del Golfo Paradiso per chiedere un immediato tavolo per la risoluzione dei problemi legati ad Autostrade e agli 8 semafori da Capolungo a Sant’Ilario/Nervi, che da molti mesi creano problemi alla viabilità e che, in casi di emergenza come questi diventano un vero e proprio tappo, causa di code anche fino a Recco.

“Ritengo sia necessario – ha scritto la Sindaco Negro ai colleghi – impostare un tavolo tecnico per poter chiedere aiuto e collaborazione alla Città Metropolitana e alla Regione in merito alla problematica che ci sta rendendo ostaggio dei nostri territori: i problemi di viabilità che riguardano il tratto Recco-Nervi. Ormai le manutenzioni di Autostrade e quelle del Comune di Genova, associate a eventi imprevedibili, stanno facendo diventare un incubo percorrere le strade, oltre a rendere invivibili alcune zone. Ritengo che il lavoro di squadra sia sicuramente efficace e per questo ho chiesto la disponibilità a incontrare i Sindaci, per definire una linea di intervento più ampia di quella magari portata avanti da ognuno di noi in forma singola”.