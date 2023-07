Caos sui treni regionali strapieni, le corse per il mare non bastano: è polemica contro la Regione

Genova. “Quelli in piedi non possono stare, finché non scendete non parte il treno“. Stazione di Genova Brignole, sabato mattina alle 9.30, sul regionale veloce Milano-Sestri Levante. Il regolamento di viaggio non dice nulla di simile. Ma i vagoni sono strapieni, le porte non si chiudono, diversi passeggeri sono costretti a viaggiare in piedi. Il capotreno teme rischi per la sicurezza, a bordo interviene la Polfer. Alcuni ragazzi si lamentano: “Ma allora perché vendete i biglietti?”. Alla fine le porte si chiudono e il treno riparte dopo pochi minuti.

La scena è ripresa da Francesca Ghio, consigliera comunale della Lista Rossoverde, che ne ha pubblicato una parte sui social. E sembra parte di un copione estivo che si ripropone ogni anno: nonostante il piano di potenziamenti varato da Trenitalia le corse per il mare non bastano, specialmente nel weekend, quando si sommano tutti i flussi possibili: quelli turistici in senso stretto, quelli interni alla Liguria e quelli da Lombardia e Piemonte.

In effetti, andando a spulciare gli orari sul sito di Trenitalia, l’offerta nell’area genovese appare ben lontana dagli standard del servizio metropolitano. In una domenica di luglio, chi da Genova Brignole volesse raggiungere Nervi o Recco tra le 8.00 e le 11.00 può fare affidamento su cinque treni regionali in tutto: alle 8.48, alle 9.23, alle 10.20 (con un buco di quasi un’ora), alle 10.45 e subito dopo alle 10.50 (quest’ultimo è un treno del mare in partenza da Milano Porta Garibaldi, che arriva a Genova già carico di passeggeri). Al sabato c’è giusto una corsa in più, quella delle 8.23. Rispetto a un giorno feriale le corse sono dimezzate. Va un po’ meglio a chi prosegue per il Tigullio e il Levante, serviti in quella fascia oraria da tre Intercity.

Evidentemente troppo poco, visti i puntali episodi di sovraffollamento. Da Trenitalia confermano che “sui regionali non c’è il posto assegnato come sui treni Intercity, quindi il numero dei posti disponibili in vendita comprende tutti i posti seduti più la parte disponibile in piedi“. Sui regionali veloci da Lombardia e Piemonte, tra l’altro, è previsto il contingentamento che dovrebbe tenere conto anche di una quota (stabilita da un algoritmo) per i possessori di un abbonamento integrato Amt che dà diritto a viaggiare sulla tratta urbana. Ma basta che salgano più abbonati del previsto e il sistema di conteggio salta. E poi, non di rado chi trova il treno pieno ne prende uno successivo, vanificando così il “numero chiuso” in vigore su alcune corse.

Problemi annosi che alimentano in queste ore la polemica sulle dichiarazioni del presidente ligure Giovanni Toti: venerdì scorso, a margine della consegna di due nuovi treni Rock a Principe, il governatore ha escluso la necessità di rivedere il contratto di servizio tra Regione e Trenitalia dopo i lavori di potenziamento sul nodo di Genova perché “tra Voltri e Nervi i treni hanno già una cadenza molto ravvicinata”, rimandando la rinegoziazione alla scadenza dell’accordo fissata al 2032. “Gente che non ha mai preso un treno regionale“, chiosa la consigliera Ghio documentando la situazione a bordo.

“Per il presidente Toti nemmeno la conclusione dei lavori del nodo di Genova rappresenta un’opportunità per rinegoziare il contratto di servizio, il che è ingiustificato ed è un affronto a tutti i liguri – attacca il consigliere regionale Gianni Pastorino di Linea Condivisa -. È necessario agire su più ambiti, come tracce orarie, profilo tariffario, concetto di rete e adeguamento infrastrutturale delle stazioni. Tuttavia, questi progetti sono impensabili senza una revisione del contratto di servizio. Tagliare altri servizi o posticipare di almeno altri sette anni l’aggiunta di nuove corse all’area metropolitana di Genova sarebbe indesiderato. È sorprendente che l’assessore Campora non si opponga apertamente alla decisione di non rinegoziare il contratto. Questa decisione ostacola l’implementazione di nuove integrazioni tariffarie, come l’estensione del biglietto treno+bus a tutta la città metropolitana. È evidente che il contratto di servizio attuale non è adeguato e va rivisto prima del 2032″.