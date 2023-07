Canottaggio, al Festival de Giovani 21 podi per la Velocior e 17° posto per Rowing

Genova. Diciassettesimo posto per il Rowing Club Genovese, ventunesimo per la Velocior 1883 Spezia e quarantesimo per la Canottieri Sampierdarenesi.

Queste le prime tre società liguri nella classifica generale (138 società italiane) del Festival dei Giovani disputato nel week end alla Schiranna di Varese. Liguria d’argento nel 4 di coppia Cadette con Pozzobon, Lattanzio, Malinconico e Cioni, in forza a Rowing (le prime due), LNI Savona e Sanremo e di bronzo nel 4 di coppia Cadetti con Neri, Neri, Guano e Ghidelli (i primi 3 Velocior e Ghidelli per la Schenone Foce)

La Velocior 1883 Spezia festeggia i suoi primi 140 anni con successi di Teseo Campi, Nicola Neri, Francesco Belli, Giacomo Guano, Luca Neri, Maria Lucrezia Dittamo e con Lucilli nel doppio misto Arno. In totale sono ben 21 i podi conquistati con i suoi 20 atleti.

Vittoria LNI Sestri Ponente con Viola Bellicchi (in singolo e in doppio con Lavezzi dell’Arolo) e Alice Costantini (in singolo e 2 volte nel misto Urania con Elisabetta Pedemonte).

Muià-Arcolini (doppietta) e Castello-Bovino portano in alto la Canottieri Sampierdarenesi nel doppio.

Oro per la Canottieri Sanremo con Elena Sofia Cioni. Rowing Club Genovese d’oro nel 4 di coppia con Coppa, Micangeli, Cristoforachi e Serra. Bene anche la Canottieri Argus 1910 con il doppio Tosi-Caperoni e la Canottieri Voltri con Laviosa e Marchetti.

A vincere, due volte, è anche il misto Murcarolo-Schenone Foce con Zingariello e Ghidelli. Una vittoria anche per il misto Bernardi-Dittamo di Argus e Velocior.