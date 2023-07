“Campioni non conformi”: scatta il divieto di balneazione a Pegli

Genova. Scatta il divieto di balneazione su un tratto della spiaggia di Pegli.

Sulla base degli ultimi campionamenti delle acque effettuati da Arpal lo scorso 24 luglio 2023, e su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora, il vicesindaco Pietro Piciocchi ha disposto il divieto temporaneo nel tratto che va da Molo Lomellini a Molo Torre, per una lunghezza di poco più di 700 metri.

I campioni sono risultati non conformi anche nella zona di Molo Faro Verde, ad Arenzano. Entro 72 ore dal campione con esito sfavorevole, condizioni meteomarine permettendo, Arpal raccoglierà e analizzerà un campione “suppletivo” per verificare l’inquinamento di breve durata, o viceversa confermare la non conformità accertata.

Su 382 punti di monitoraggio previsti per la stagione balneare 2023, al momento 377 sono quelli conformi, mentre in tre vige un’ordinanza preventiva del Comune (Bordighera, nei punti Depuratore e Foce Torrente Borghetto, e a Rapallo nel punto Castello) mentre le non conformità sono quelle di Arenzano e Pegli.