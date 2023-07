Campionati mondiali: Alberto Razzetti settimo nei 400 misti

Fukuoka. L’acqua di Fukuoka è subito d’argento per l’Italia del nuoto, che per la prima volta nella storia conferma una staffetta sul podio mondiale in vasca lunga. Alessandro Miressi, Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri e Thomas Ceccon conquistano l’argento con la 4×100 stile libero in 3’10″49, a trentotto centesimi dal record italiano. Secondi al mondo e primi in Europa, davanti per tre quarti di gara e superati nel finale da una strepitosa Australia, trascinata dal fuoriclasse Kyle Chalmers. Come riporta Federnuoto.it, alla Marine Messe, con le tribune gremite, Thomas Ceccon ottiene anche il pass per la finale dei 50 farfalla e Nicolò Martinenghi quello per l’atto conclusivo dei 100 rana.

La certezza di essere ormai nel gotha della specialità e la maturità per trasformare una piccola delusione in futuri successi. Alberto Razzetti esce dall’acqua dopo aver dato tutto, ma è settimo nei 400 misti.

Il 23enne ligure e campione europeo in carica (tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, seguito dal 2020 da Stefano Franceschi) chiude in 4’11″78. “Peccato davvero, speravo di fare meglio, era nelle mie possibilità – dichiara -. Stamattina mi sentivo bene e non mi aspettavo una finale cosi. Mi dispiace molto”.

Stravince il devastante transalpino e campione in carica Leon Marchand con il record del mondo in 4’02″50, che abbassa il 4’03″84 siglato per il titolo olimpico a Pechino 2008 da Michael Phelps che vede così cancellare il suo ultimo primato iridato individuale; completano il podio lo statunitense Carson Foster in 4’06″56 e il giapponese Daiya Seto bronzo (bronzo olimpico e plurimedagliato mondiale) in 4’09″41.

In mattinata Razzetti aveva dato ottimi segnali, arrivando in finale con il quarto crono. Nelle eliminatorie lo statunitense Carson Foster nuota il miglior tempo in 4’09″83, precedendo il fuoriclasse francese e campione in carica Leon Marchand, secondo in 4’10”88, ma con un ultimo cinquanta frenato dopo essere stato a lungo sotto al record mondiale; l’idolo di casa Daiya Seto è terzo in 4’10”89 e sembra essere l’avversario da battere per salire sul podio.

“Sapevo che si doveva andare forte. Non era facile. La mia gara è stata buona, partenza ottima, poi ho cercato di restare vicino a Seto – le sue parole dopo la semifinale -. Ora in finale si dovrà fare ancora meglio”.