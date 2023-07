Campionati mondiali, Alberto Razzetti fallisce l’accesso alla finale dei 200 farfalla

Fukuoka. Si ferma nella semifinale dei 200 farfalla Alberto Razzetti. Il 24enne ligure di Lavagna, tesserato per Fiamme Gialle e Genova Nuoto My Sport, allenato dal 2020 a Livorno da Stefano Franceschi e bronzo europeo a Roma 2022, è nono con il tempo di 1’55″00, tre centesimi più lento dell’1’54″97 del cinese di Taipei Kuan-Hung Wang, ottavo ed ultimo finalista.

Il miglior crono delle semifinali è dello statunitense Carston Foster: 1’53″85.

Grande rammarico per Razzetti, che in mattinata, nel primo turno, si era classificato sesto con la quinta prestazione personale di sempre in 1’55″35. Non è quindi bastato migliorare il proprio tempo di 35 centesimi, perché i suoi avversari hanno ottenuto miglioramenti più rilevanti.