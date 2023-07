Cambio al vertice della guardia di finanza in Liguria: Lascia Massino, al suo posto arriva Zaccagnini

Genova. Cambio al vertice della Guardia di finanza della Liguria. Al comando regionale arriva il generale di divisione Cristiano Zaccagnini, che nei tre anni precedenti è stato alla guida del polo formativo de L’Aquila.

Prende il posto del generale di divisione Rosario Massino che andrà a ricoprire un importante incarico a Roma. “Continueremo nel solco lasciato dal mio collega – ha detto Zaccagnini -. Dobbiamo continuare a poter essere utili alla collettività. Genova è chiamata superba, città all’avanguardia che si sta aprendo alla sfida del futuro. E la guardia di finanza deve essere all’altezza di questa sfida”. Zaccagnini era stato comandante provinciale a Genova 17 anni fa.

“La nostra priorità è fare il nostro dovere. Seguiremo gli indirizzi che ci verranno dati dai nostri superiori e dall’autorità giudiziaria. Siamo impegnati su tutto il territorio affinché i fondi del Prr vengano impegnati in maniera corretta. Siamo pronti a muoverci”. Anche il porto sarà al centro dell’attenzione. “Genova è una realtà portuale. E come tutte le realtà portuali la sfida arriva dal mare. Insieme alle dogane lavoreremo su questo fronte”. II generale Massino ha ringraziato tutti gli uomini e le donne delle fiamme gialle. E ha ricordato come quella sul “ponte Morandi sia stata una indagine complessa. C’è stata la sofferenza di confrontarsi con il dolore ma anche la ferma determinazione di mette l’autorità giudiziaria in condizione di capire. Il nostro è un servizio ai cittadini e allo Stato e con le indagini sul crollo abbiamo servito lo Stato”.