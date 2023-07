Caldo, lontane le temperature record di Genova e Liguria ma fino a mercoledì afa in aumento

Genova. Inizia la settimana più calda dell’anno, almeno finora, e anche in Liguria ci si attende un aumento delle condizioni di disagio dovute alle temperature ma anche all’afa provocata dall’umidità.

Ma se in altre zone d’Italia, centro sud e Sardegna soprattutto, potranno essere registrati valori da panico, oltre i 40 gradi, questo non dovrebbe accadere a Genova e in Liguria, dove la colonnina di Mercurio dovrebbe mantenersi al di sotto della soglia psicologica dei 35 gradi, lontana dai record degli anni passati.

I RECORD DEL CALDO A GENOVA E IN LIGURIA

La giornata più calda per Genova è stata il 7 agosto 2015. Fu allora che i sensori dell’Arpal registrarono il dato più clamoroso della storia. Questo non deve consolarci più di tanto, poiché Genova ha già battuto il record di tutto luglio 2022 per la massima temperatura raggiunta, 36 gradi, due domeniche fa, contro i 35.7°C del 19 luglio 2022.

A livello ligure il record è detenuto da Padivarma, nella piana dell’entroterra spezzino. Nell’estate 2022, il 18 luglio, aveva fatto segnare i 39,4 gradi ed è la stessa zona a candidarsi come la più calda della regione anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane.

BOLLINO ARANCIONE, PER ORA

In attesa di conoscere il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, che mentre scriviamo è fermo al 14 luglio, alle 8.30 di questo lunedì 17 luglio, al rilevatore Omirl del centro funzionale di Genova sono registrati già 27.2 gradi.

A preoccupare, comunque, più che la colonnina di mercurio sono gli igrometri, i misuratori dell’umidità: che in una Liguria “subtropicale” si potrebbe attestare, secondo i previsori meteo, tra il 50% e il 70%.

AFA RECORD

Ecco perché da oggi a mercoledì dobbiamo aspettarci soprattutto un aumento dell’afa, della maccaja, della saturazione dell’aria e poco potranno le brezze che ormai non possono più contare sul delta tra la temperatura del mare e quella esterna.

Male anche la differenza tra giorno e notte: difficilmente nelle prossime nottate si scenderà sotto i 20 gradi nelle zone interne e sotto quota 25 sulla costa.