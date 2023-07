Genova. Dunque: la buona notizia è che Genova non è tra le città messe peggio in Italia, se si parla di caldo record. Anzi, pur non tralasciando l’effetto negativo dell’umidità, il capoluogo ligure e fra quelli dove si respirerà di più tra quelli a livello del mare, e non solo. La cattiva notizia è che se avete sofferto in questi giorni, le cose non sono destinate a migliorare nei prossimi.

E non lo dice solo il bollettino del ministero della Salute, che piazza su Genova, anche per questa domenica 16 luglio, un bollino arancione (secondo di tre livelli di allerta) ma anche le previsioni meteo ufficiali di Arpal, quelle del centro meteo Limet e (con toni meno tragici) anche il fenomeno social, Il Meteorologo Ignorante.

OSPEDALI E MALORI

In tutto ciò aumentano, ma non esplodono, per ora, gli accessi ai pronto soccorso e agli ospedali per patologie correlate all’aumento delle temperature: la Regione Liguria parla di 5-10 accessi al giorno per ogni punto di prima emergenza. La centrale operativa del 118 non rileva un andamento anomalo. Qualche criticità in più all’ospedale Galliera, il dirigente del Pronto Soccorso Paolo Cremonesi registra “un aumento tra il 15% e il 20% circa tra malori da caldo e un aggravamento di malattie già in atto sempre per il caldo”.

I TERMOMETRI

Secondo l’Omirl, la rete di rilevazione dei dati meteorologici dell’Arpal, la canicola ha investito di più il levante, con i 35 gradi di Beverino, Sarzana e Castelnuovo Magra, nello Spezzino. A Genova la colonnina di mercurio si è assestata al massimo sui 32 gradi in centro città.

LA REGIONE: “MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE”

“In queste ore è importante mantenere alta l’attenzione sulle persone più esposte, i più fragili e le persone anziane. Ed è per questo che invitiamo, soprattutto in occasione delle giornate più calde a bollino arancione come quelle di oggi e domani, a seguire i consigli utili e preziosi per prevenire eventuali problemi da calore eccessivo”, affermano in una nota il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola.

LE INIZIATIVE DI ASL3 E IL NUMERO VERDE 800593235

Sono tornate le iniziative delle Asl come l’ambulatorio mobile di Asl 3 che tutti i pomeriggi da lunedì scorso e fino a venerdì 15 settembre sarà presente nel centro di Genova in piazza De Ferrari con gli specialisti per fornire informazioni e consigli utili. A tutto questo si aggiunge il numero verde regionale e il progetto dei ‘Custodi sociali’. Il numero verde regionale InformAnziani 800 593 235 è valido su tutto il territorio regionale, risponde 7 giorni su 7 dalle 8 alle 20 ed è a disposizione delle persone più fragili o anziani in difficoltà per la consegna dei farmaci o della spesa a domicilio. A svolgere il servizio sono i custodi sociali, circa 140 in tutta la Liguria di cui la metà a Genova, a cui si affiancano anche i volontari per il monitoraggio telefonico e per un servizio di compagnia telefonica.

SPI CGIL: “ESTENDERE CAMPER ASL3 AD ALTRI QUARTIERI”

“A nostro avviso, stante la situazione climatica – dicono dal sindacato dei pensionati è il momento di fare un passo in avanti e rendere disponibile questo servizio a tutta la città e possibilmente con la copertura oraria anche al mattino. I pensionati hanno bisogno di fare la spesa, acquistare medicine, avere un minimo di socialità nelle ore meno calde. Avere nella piazza di Pontedecimo, come quella di Molassana o Voltri e di altri quartieri come Castelletto, il camper, potrebbe essere un elemento di tranquillità superiore”.

LE PREVISIONI

Lo scenario meteorologico, secondo il centro meteo idrologico di Arpal, vede domani, domenica 16 luglio, a Genova temperature tra i 24 e i 33 gradi, in aumento. Il cielo sarà soleggiato a parte locali addensamenti in mattinata a Ponente per un flusso umido dai quadranti orientali nei bassi strati.

Anche Limet conferma che il promontorio di alta pressione africana regna incontrastato sul Mediterraneo. “Diversi record potranno essere stracciati la prossima settimana quando ci sarà il picco di questa ondata di calore”, dice il network di previsori.

Per Gianfranco Saffioti, alias il Meteorologo Ignorante, a picchiare sarà l’umidità. Le temperature viaggeranno “fra i soliti 28/30 gradi accompagnati dai soliti valori igrometrici elevati”, “Qualche punto in più intorno alla piana spezzina, con valori che localmente potranno superare l’asticella dei 32 gradi”, sul mare “le brezze tendono a calmierare i valori termici della massa d’aria calda in arrivo e parte della pressione dall’alto verso il basso”.

Altro discorso per quanto riguarda le altre regioni, in particolare centro sud e Sardegna dove l’anticiclone subtropicale in atto porterà a superare i 40 gradi in maniera anche diffusa.