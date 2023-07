Genova. Sale a livello arancione l’allerta per caldo in Liguria. Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, per il fine settimane è previsto un ulteriore rialzo delle temperature che sabato e domenica porterà il termometro a sforare i 30 gradi, con una temperatura percepita di 34 a causa del tasso di umidità.

Il bollettino inviato dal Ministero della Salute e della Protezione prevede per venerdì 14 luglio ancora un bollino giallo, che indica cioè lo stato di pre-allerta, ma la situazione cambia sabato e domenica: livello di allerta 2, che prevede temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare su anziani e soggetti fragili. In questi casi scatta dunque l’allerta dei servizi sanitari e sociali, che a Genova sono pronti ormai da diversi giorni proprio alla luce delle previsioni per il fine settimana. Nelle ultime ore sono stati diversi gli interventi di soccorso a persone che hanno accusato malori a causa del caldo, e l’attenzione per domani e dopodomani è massima.

Il caldo, d’altronde, assedia Genova e la Liguria ormai da giorni. A rendere ancora più difficile la situazione è il tasso di umidità, che fa aumentare nettamente la percezione del calore. Nella giornata di mercoledì 12 luglio, per esempio, per diverse ore tra il tardo pomeriggio e la sera la temperatura percepita si è mantenuta sopra i 39 gradi secondo l’Indice di disagio Humidex, una misura utilizzata per valutare appunto il grado di disagio causato dalla combinazione di calore e umidità nell’aria.