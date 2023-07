Calciomercato Genoa, niente da fare per D’Ambrosio: l’ex Inter ha scelto il Monza

Genova. Danilo D’Ambrosio alla fine ha scelto il Monza.

Il difensore che sino all’anno scorso ha militato nell’Inter e oggi svincolato, ha accettato la corte di Adriano Galliani e ha deciso di restare in Lombardia.

Secondo fonti locali di mercato, le visite mediche sono già state fissate a mercoledì.

Il Genoa, che era stato associato al giocatore per diverso tempo, alla fine è rimasto a bocca asciutta edovrà optare per un altro nome.

In uscita sembrano essere ormai certi Ilsanker, Yalcine Yeboah, a giudicare dal fatto che non sono neanche scesi in campo nell’amichevole contro il Monaco.

Sembra invece ormai certo l’arrivo di Thorsby, il centrocampista norvegese ex Sampdoria.