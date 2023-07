Calciomercato: Daniel Fossati giocherà, in Serie C, con il Pontedera

Il Sestri Levante annuncia di aver confermato l’attaccante centrale (classe 2002) Giordano Conti, con esperienza passate nel settore giovanile del Genoa,e in prima squadra con Siena, Sanremese, Piacenza.

La società corsara continua il suo rapporto sportivo con il centrocampista (classe 2004) Gabriel Parlanti (quest’anno ha partecipato al Torneo di Viareggio con la Rappresentativa di Serie D e con l’esterno destro (classe 2004) Federico Masini, alla terza stagione in rossoblù.

La Lavagnese comunica che non rinnoverà il legame sportivo con Matteo Zavatto, Luca Tagliavacche e Davide Profumo.

Il Ligorna è lieto di confermare per la stagione 2023/24, capitan Stefano Botta, in biancazzurro per il quarto anno.